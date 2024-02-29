قمة الويب بقطر.. جلسة تكشف الأسرار التي تمهد الطريق لرواد الأعمال

الدوحة- في ساحة ريادة الأعمال لا مجال للخوف والتردد، ينبغي على كل خريج أن يتحلى بالشجاعة قبل كل شيء، وأن يتبنى مشروعه بعزيمة وإصرار متسلحا بالعلم وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.

كانت هذه هي بمثابة الوصفة أو "سر النجاح" الذي خلصت إليه جلسة عقدت أمس الأربعاء ضمن فعاليات قمة الويب 2024 التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 26 إلى 29 فبراير/شباط الجاري.

وجاءت الجلسة بعنوان "قصة نجاح شركة ناشئة وتأثيرها على النظام البيئي" تحدث فيها رائد الأعمال القطري والخبير في مجال الشركات الناشئة حمد مبارك الهاجري ومؤسس شركة "سنونو" التي حصلت مؤخرا على جائزة أسرع شركة تكنولوجيا نموا في قطر.

وحصلت شركة سنونو على جائزة قطر للأعمال الرقمية 2023 عن أفضل حل في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يعمل تطبيق "سنونو" متعدد الاستخدامات كحل تجاري شامل، ويوفر خدمة توصيل سلسة وسريعة وموثوقة للعملاء تشمل توصيل المواد الغذائية والبقالة والإلكترونيات.

وقال الهاجري في حديث للجزيرة نت على هامش الجلسة إنه يتعين على رواد الأعمال إلى جانب امتلاك روح المغامرة والجرأة أن يكونوا على دراية بآخر التطورات والابتكارات في مجالهم، والاستفادة من المعرفة والأدوات التكنولوجية المتاحة لتعزيز فرص نجاح مشاريعهم.

وأوضح أنه على سبيل المثال يمكنهم استخدام التحليلات البيانية لفهم احتياجات السوق وتوجيه إستراتيجيتهم بناء على البيانات، كما يمكنهم أيضا الاستفادة من التسويق الرقمي.

حلول مبتكرة

ويرى رائد الأعمال القطري أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار هو مفتاح النجاح في العصر الحالي، لافتا إلى أن وجود فكرة مبتكرة لتطبيق أو منصة تلبي احتياجات الشركات يمثل فرصة رائعة لتحقيق الربحية.

ويضيف "في شركتي، نحن نركز على تطوير حلول تقنية تساهم في تعزيز كفاءة الشركات وتحسين أدائها"، لافتا إلى أن الشركات تبحث باستمرار عن حلول تقنية تساهم في تحقيق الكفاءة وزيادة الربحية، لذلك نعمل على توجيه منتجاتنا نحو السوق، حيث يمكننا تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الشركات وتساهم في تحسين عملياتها.

ويؤكد الهاجري أيضا على أهمية بناء شبكة واسعة من الشركاء والمؤثرين في قطاع الأعمال، إلى جانب استخدام قنوات التسويق الرقمي للتواصل مع جمهور أوسع وزيادة الوعي بالمنتجات، معتبرا الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عبر الإنترنت أداتين قويتين للترويج للمنتجات وجذب العملاء المحتملين.

ويشدد على أن مفتاح النجاح أمام رواد الأعمال مرهون بتقديم حلول فريدة وقيمة تفوق منافسيهم وقدرتهم على الإبداع في مجالهم، مضيفا "لكي ننجح في سوق الأعمال، بصراحة قد يكون الطريق صعبا ومليئا بالتحديات، ولكن عندما نستثمر بشكل ذكي ونستمر في الابتكار يمكننا تحقيق الربحية والنجاح الذي نسعى إليه في عالم الأعمال".

وأكد الهاجري على ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام أحدث التقنيات لبناء شركات تنافسية على المستوى العالمي.

#سنونو تطلق النسخة الثالثة من تطبيقها الإلكتروني خلال مشاركتها في #قمة_الويب_قطر ✅ التطبيق يوفر لمستخدميه 11 خدمة تغطي كافة احتياجاتهم اليومية@snoonu_qa pic.twitter.com/4oJA4Oshmn — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) February 28, 2024

الشغف والمثابرة

ودعا رائد الأعمال القطري الشباب العرب إلى الانخراط في مجال ريادة الأعمال، مؤكدا على أهمية الشغف والمثابرة لتحقيق النجاح.

وكان الهاجري قد استهل الجلسة بالتعريف بنفسه ومسيرته المهنية، حيث بدأ عمله في مجال تركيب أنظمة التبريد، ثم انتقل إلى العمل في مجال الطاقة الشمسية باليابان، مشيرا إلى أن تجربته هناك ساعدته على تعلم الكثير عن ثقافة العمل والابتكار، مما ألهمه لبدء مشاريعه الخاصة.

وأوضح الهاجري أن تركيزه على مجالات محددة وتأسيس شركات مترابطة ساعداه على تحقيق النجاح بشكل أسرع.

وشهدت الجلسة نقاشات مختلفة بين الحضور والمتحدث بشأن كيفية تقييم جدوى الأفكار الريادية واختيار المشاريع الناجحة، حيث تم استعراض المعايير المهمة، مثل حجم السوق والتميز التنافسي والاستدامة المالية وفرص النمو والتكنولوجيا المستخدمة وتحليل المخاطر، وغيرها من العوامل التي تسهم في تحديد جدوى ونجاح المشاريع الريادية.

وتتواصل في قطر فعاليات "قمة الويب 2024" حتى اليوم الخميس، حيث تستضيف قطر النسخة الأولى من هذه القمة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت القمة انطلقت مساء أول أمس الاثنين، وتشهد مشاركة آلاف رواد الأعمال والمستثمرين وقادة قطاع التكنولوجيا في العالم، إضافة إلى نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين.

وبداية من السنة الحالية وعلى مدار 5 سنوات تستضيف قطر 5 نسخ متتالية من قمة الويب، في إطار سعيها لتصبح وجهة رئيسية للتكنولوجيا توفر خدماتها لمناطق متنوعة تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.