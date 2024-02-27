كيف تستخدم مديرة "مايكروسوفت" بقطر الذكاء الاصطناعي في عملها؟

على هامش قمة الويب المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة كان للجزيرة نت لقاء مع مديرة مايكروسوفت بقطر لانا خلف، تحدثت من خلاله عن أبرز الاتجاهات الحالية في التكنولوجيا وطرق الاستفادة منها.

مشاريع مايكروسوفت في الشرق الأوسط

تحدثت خلف بداية عن مشاريع عملاق التكنولوجيا في الشرق الأوسط وبالتحديد في قطر، وذكرت أن مايكروسوفت تعطي أهمية كبيرة للشرق الأوسط وقطر بالتحديد، وهذا ما جعلها تنقل مركز البيانات الرئيسي لها في الشرق الأوسط إلى قطر.

وقد ذكرت أن مركز البيانات الموجود في الدوحة يتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العديد من نماذج الأعمال التي تهم عملاء مايكروسوفت في قطر، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

حقبة الذكاء الاصطناعي

وبالإجابة عن السؤال الذي أصبح هو الشغل الشاغل لمتابعي الاتجاهات التقنية، وهو أين تتجه مايكروسوفت في عصر الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمستخدمين؟ قالت مديرة مايكروسوفت بقطر إن المستخدم العادي أصبح هو محل التركيز في هذا المجال، خصوصا بعد إطلاق "أوبن إيه آي" برنامج الدردشة الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" المدعوم من مايكروسوفت.

ولهذا وضعت مايكروسوفت خططا لبناء نظام بيئي متكامل حول أدواتها المعروفة مثل مايكروسوفت أوفيس باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما أسمته "كوبايلوت" الذي أصبح جزءا من أدوات الإنتاجية في مايكروسوفت.

هل ستبقى مهنة المبرمج قائمة؟

عند سؤالنا عن مستقبل المطورين بوجود الذكاء الاصطناعي والمخاوف المتداولة حول انقراض بعض المهن بسبب تغول الذكاء الاصطناعي كان لخلف رأي آخر، فهي ترى أن الذكاء الاصطناعي وجد ليساعد المطورين في عملهم.

وتقول خلف إن استخدام الذكاء الاصطناعي في البرمجة وتصحيح الجمل البرمجية وكتابتها سيجعل عمل المطور أسهل وينقله لمستوى مختلف، وشددت على أنه لا ينبغي اعتبار الذكاء الاصطناعي منافسا للمطورين والمبرمجين بل مساعدا لهم.

وقد ذكرت بشكل واضح أن اسم "كوبايلوت" يعني مساعد، وهذا يعني أن هناك قائد يجب على المساعد خدمته، ولن يعمل هذا المساعد بشكل تلقائي أو بوضعية الـ"أوتوبايلوت".

وأضافت خلف أن أحد مبادئ مايكروسوفت للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي هو التأكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة بحيث لا يتم استبدال الآلة بالإنسان.

أما بخصوص دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال فقد أكدت خلف أن وجود مايكروسوفت اليوم في قمة الويب هو لدعم هذا القطاع، فقد جلبت مايكروسوفت معها للقمة برنامج مايكروسوفت العالمي للشركات الناشئة لدعم هذه الشركات عن طريق توفير الإرشاد والتوجيه والدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

كيف تستخدم مديرة مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي؟

عند سؤال لانا خلف مديرة مايكروسوفت بقطر عن أهم تطبيقات تستخدمها في عملها ولا تستطيع الاستغناء عنها حاليا، أجابت أنه في الوقت الحالي أصبحت تستخدم برنامج "كوبايلوت" من مايكروسوفت بشكل شبه دائم.

وقد أعطت خلف مثالا يوضح كيف سهل برنامج مايكروسوفت المدعوم بالذكاء الاصطناعي عملها اليومي كمديرة في إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وتقول إنها الآن وبحكم وجودها في قمة الويب فأغلي الوقت لا تستطيع الوصول إلى بريدها بشكل منتظم والرد على الرسائل المكدسة، ولكنها عن طريق كوبايلوت أصبحت تقوم بطلب ملخص لكل الرسائل وتحديد ما يحتاج لرد أو القيام بعمل ما، وبهذا أصبحت إنتاجيتها أفضل ويمكنها التفرغ للمقابلات خلال القمة.

ما نصيحة مديرة مايكروسوفت بقطر للمرأة العاملة في مجال التكنولوجيا؟

ترى خلف أن المرأة لديها كل المقومات التي تجعلها تقود أكبر شركات التكنولوجيا، وهناك العديد من الأمثلة في الغرب، ولكن ما تلاحظه أن النساء يحتجن لثقة أكبر تدفعهن للسعي لهذه المناصب في الوطن العربي، وأن البيئة مهيأة لإعطائهن هذا الدور إذا كانت لديهن الثقة داخليا.