شاومي الصينية تطرح هاتف شاومي 14 المزود بالذكاء الاصطناعي

طرحت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات في الأسواق العالمية الأحد هاتفها الذكي الجديد شاومي 14 المعزز بالذكاء الاصطناعي والمزود بتقنيات تصوير متطورة، إلى جانب منتجات أخرى يمكن ارتداؤها، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الشركة في بيان إن هاتفها الذكي شاومي 14 ألترا الجديد به أربع كاميرات، ويمثل توسعا في شراكة العملاق الصيني مع شركة لايكا الألمانية لصناعة الكاميرات. أما الطراز الأبسط شاومي 14، فيحتوي على ثلاث كاميرات.

وبدأت الهواتف الحديثة في دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مختلفة مثل أداة تتيح تحويل الحديث إلى كلام مكتوب في حينه خلال المؤتمرات، أو تطبيق آخر يسمح للمستخدمين بوصف صورة للذكاء الاصطناعي لتحديد موقعها في معرض الصور بالهاتف.

وتطرح شركات التكنولوجيا والاتصالات منتجات وميزات جديدة قبل المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة السنوي في برشلونة الذي انطلق أمس الاثنين، على أمل أن تؤدي الضجة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز آفاق الأعمال. غير أن خبراء كثيرين يحذرون من أن يثير الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف قانونية أو أخلاقية.

واحتلت شاومي العام الماضي المركز الثالث عالميا من حيث حصة سوق الهواتف الذكية، إذ استحوذت على 12.5% ​​من الشحنات على مستوى العالم.

وحلت شركة آبل في المركز الأول بحصة بلغت 20.1% تليها سامسونغ بحصة سوقية تبلغ 19.4%، وفقا لأرقام شركة "آي دي سي" لأبحاث السوق.

كما كشفت الشركة عن منتجات جديدة يمكن ارتداؤها منها ساعات ذكية تقول شاومي إنها مناسبة للأنشطة الرياضية ومتابعة الحالة الصحية.