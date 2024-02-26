أكبر معرض للهواتف المحمولة ينطلق اليوم في برشلونة الإسبانية

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للهواتف المحمولة في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي يعقد فى الفترة من 26 وحتى 29 فبراير/شباط الجاري بمشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك و2000 عارض.

ويعد إم دبليو سي برشلونة أحد أكبر المعارض التجارية في صناعة الهواتف المحمولة في العالم، والذي يشهد مشاركة شركات الإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات والهواتف الذكية وغيرها من الشركات ذات الصلة.

وذكر موقع ذي فيرج المتخصص بالتقنية أن موضوعات إم دبليو سي برشلونة 24 ستدور حول الهواتف الذكية والجيل الخامس وفن تيك وأوبن نت والأنظمة البيئية للابتكار والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر إطلاق 6 شركات عملاقة لهواتفها الذكية خلال فعاليات المؤتمر، كما يناقش توفير الطيف الترددي لشبكات الجيل الخامس في العالم، والاستعداد للجيل السادس للمحمول.

ويشهد الحدث عرض لاعبين في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية أدواتهم وخدماتهم، وكذلك مشاركة الكثير من شركات الهواتف الذكية التي تعرض تقنياتها الذكية لعرض أجهزتها وابتكاراتها.

كما أن هناك تقنية أخرى من المحتمل أن تجذب اهتمامات المتابعين مثل الميتافيرس، حيث تعرض الشركات العاملة في مجال المنتجات المتعلقة بالواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط؛ تقنياتها أيضا.