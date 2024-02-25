لشراء سماعات لاسلكية.. تفحص المعايير التالية

تحظى السماعات اللاسلكية بشعبية كبيرة حاليا، لأنه يمكن وضعها في أي مكان في الغرفة، بالإضافة إلى سهولة نقلها مع عدم وجود أي إزعاج بسبب تمديد الكابلات، ولا يُحدد موضعها سوى طول كابل الشبكة وموضع المقبس الكهربائي.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أن الهيئة الألمانية لاختبار السلع والمنتجات نصحت بإلقاء نظرة فاحصة على السماعات اللاسلكية قبل الشراء، وذلك بعدما قامت باختبار 15 نوعا من السماعات اللاسلكية المتوفرة في الأسواق، وأشارت إلى ضرورة الانتباه إلى النقاط التالية:

لا يمكن توصيل بعض السماعات اللاسلكية عن طريق تقنية البلوتوث وتقنية الواي فاي الأكثر تنوعا في الوقت نفسه وذلك لوجود الكثير من الأنواع التي تدعم معيارا واحدا فقط من التقنيات اللاسلكية.

تعتبر تقنية الواي فاي شرطا أساسيا لتشغيل الموسيقى في عدة غرف عن طريق السماعات اللاسلكية في الوقت نفسه، وهي الوظيفة التي تُعرف باسم البث المتعدد "ملتي كاست".

تختلف معايير بث الموسيقى المدعومة من سماعة لاسلكية إلى أخرى، ومن أهم هذه المعايير تقنية آبل إير بلاي وغوغل كاست، كما أن خدمة سبوتيفاي كونيكت تحظى باهتمام الكثير من عشاق الموسيقى، وإذا كان المستخدم يهتم بتطبيقات المساعد الصوتي، فيجب أن تدعم السماعة اللاسلكية المساعد الصوتي أمازون أليكسا أو مساعد غوغل.

إذا خطط المستخدم لاستعمال السماعات اللاسلكية لأغراض أخرى أو رغب في استعمال الكابلات، فلا بد من التحقق من منافذ التوصيل قبل الشراء، ويمكن توصيل الأجهزة المختلفة ومشغلات الأقراص عن طريق منافذ ستريو التناظرية ومنافذ التوصيل العادية، وعند الرغبة في استعمال السماعة اللاسلكية مع أجهزة الألعاب أو أجهزة التلفاز أو أجهزة تشغيل أسطوانات البلوراي، فمن الأفضل توافر منفذ إتش دي إم آي.

قد تكون عملية اقتران السماعات اللاسلكية بأجهزة التشغيل صعبة في بعض الأحيان؛ نظرا لأن بعض الشركات المنتجة لا تقوم بشرح كيفية القيام بذلك في المستندات المرفقة مع السماعة اللاسلكية، ولكنها تجري بطريقة ما عن طريق تطبيق الهاتف الذكي أو الريموت كنترول المرفق أو عن طريق الأزرار الموجودة في السماعات اللاسلكية.

وتصدرت نتائج اختبار الهيئة الألمانية السماعة اللاسلكية "نوبرو إكس إس 3000 آر سي" من شركة نوبرت بحصولها على تقييم "جيد جدا"، وجاء بعدها الكثير من الأنواع الأخرى بدءا من السماعة اللاسلكية "كانتون سمارت جي إل إي 3 إس2″، و"كيه إي إف إل إس إكس 8".

ونالت السماعة اللاسلكية "إلاك ديبت كوني إكس دي سي بي 41" تقييم جيد، وكانت النوع الوحيد في الاختبار الذي يتيح إمكانية توصيل السماعات عن طريق كابل.