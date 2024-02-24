هجوم للقراصنة على شبكات شرطة الخيالة الكندية

أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية أمس الجمعة أنها تحقق في هجوم إلكتروني واسع النطاق طال شبكاتها وتقوم لحد الآن بالتصدي له، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفدرالية ماري إيف بريتون في بيان، إن انتهاكا بهذا الحجم مثير للقلق، مضيفة أن القوة "تسيطر بنشاط" على الهجوم، ولم تتوفر معلومات عن المصدر المشتبه به للهجوم.

وأطلقت الشرطة تحقيقا جنائيا في هذا الانتهاك وتعهدت "بمحاسبة المسؤولين"، وقالت إنها لا تزال تقوم بتقييم "حجم ونطاق الاختراق الأمني" بمساعدة وكالة التشفير الوطنية الكندية التي تزود أوتاوا بأمن تكنولوجيا المعلومات واستخبارات الوكالات الأجنبية.

وأوضحت بريتون أن "الوضع يتطور بسرعة" مؤكدة عدم تأثير ذلك على الشرطة، و"في هذا الوقت لا توجد تداعيات معروفة على شركاء السلامة والأمن في كندا أو في الخارج".