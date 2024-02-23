سامسونغ تكشف عن سوارها الجديد غالاكسي فت3

كشفت سامسونغ عن سوارها الجديد غالاكسي فت3 الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الأساور الذكية المطروحة حاليا. ويأتي السوار بشاشة أكبر وبطارية ذات عمر أطول مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى مزايا أخرى جديدة، بحسب موقع جي إس إم آرينا.

ويتميز غالاكسي فت3 بتصميم خارجي شبيه بتصاميم الساعات الذكية مع شاشة قياسها 1.6 بوصة من نوع أمولد، وهي بذلك أكبر بنسبة قدرها 45%.

كما تتمتع بتصميم مصنوع من الألمنيوم مقاوم للماء والأتربة بمعياري آي بي 68 و5 إيه تي إم، ورباط مصنوع من السيليكون يمكن استبداله بسهولة بآلية بسيطة وبضغطة واحدة لفكه وتركيب سوار بديل.

وجُهّز السوار بهيكل بلاستيكي متين وخفيف الوزن وُضع على حافة إطاره اليمنى زر واحد، كما زوّد بمنفذ شحن مغناطيسي للبطارية موضوعة أسفل الهيكل الرئيسي.

ويحتوي السوار على حسّاس التسارع والجيروسكوب وحسّاس مراقبة معدل ضربات القلب، من أجل تتبع الأنشطة البدنية والنوم ومستويات التوتر والتدريبات. ويزامن السوار كل البيانات مع تطبيق سامسونغ للصحة عبر الهاتف الذكي المربوط به.

ولا يحتوي السوار على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" لتتبع التمارين بدون استخدام الهاتف الذكي، كما لا يحتوي على ميكروفون أو مكبر صوت، لذلك لا يمكن استخدامه للرد على المكالمات.

ويمكن تخصيص سوار غالاكسي فت3 بأكثر من 100 واجهة مختلفة عبر تطبيق غالاكسي وارابل، ويمكن الاعتماد على السوار لالتقاط الصور من بُعد عبر كاميرا الهاتف الذكي أو التحكم في تشغيل الوسائط في الهاتف المقترن به.

ويمكن استخدام السوار للعثور على الهاتف الذكي المفقود، ويدعم ميزة الطوارئ ويعتبر أول سوار يحتوي على ميزة اكتشاف السقوط، للسماح للمستخدم بالاتصال بالعائلة أو خدمات الطوارئ في الحالات الطارئة اعتمادا على الهاتف الذكي، وذلك عن طريق ضغط الزر الرئيسي فيه خمس مرات متتالية لتفعيل هذه الميزة.

وتوفر سامسونغ سوار غالاكسي فت3 بثلاثة ألوان مختلفة هي الرمادي والفضي والوردي، وتزعم الشركة أن بطارية السوار يمكنها الصمود حتى 13 يوما بين كل مرة شحن وأخرى.

ولم تكشف سامسونغ عن سعر السوار حتى الآن، لكنه سيتوفر في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة.