سماعة آبل "آير بودز ماكس 2".. تسريبات ما قبل الإعلان

سربت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بسماعة آير بودز ماكس 2 المنتظرة من آبل.

وتبعا لموقع ماك رومرز المتخصص بتتبع منتجات آبل، فإن السماعة الجديدة سيتم الكشف عنها العام الجاري، ومن المحتمل أن تجهَّز بمنفذ "يو إس بي سي" للشحن لأن آبل تعمل على التخلّص من منافذ لايتننغ في أجهزتها المحمولة.

ومن المفترض أن تدعم السماعة الجديدة أيضا تقنيات بلوتوث 5.3 التي ظهرت في أجهزة آبل الحديثة مثل آيفون 15 وآبل واتش 9 وآير بودز برو 2، إذ إن هذه التقنيات تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنيات بلوتوث السابقة.

ولم تشر آبل إلى المواصفات الدقيقة لهذه السماعة أو الألوان التي ستطرح بها، لكن بعض التسريبات ذكرت أن السماعة ستطرح بألوان أساسية هي الأبيض والأسود والأحمر والوردي والأزرق.

ومن المتوقع أن تحصل السماعة على معالجات إتش 2 التي كانت آبل قد طرحتها في سماعات آير بودز برو 2، وبفضل هذه المعالجات ستحصل على تقنيات عزل الضوضاء الخارجية وتقنيات دعم الصوت المكاني، وستمكنها هذه المعالجات من العمل بشكل ممتاز مع أجهزة آبل المحمولة الجديدة.