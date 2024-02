نحل آلي.. ابتكار تركي يحصد جائزة عالمية

حصل مشروع ابتكاري لتطوير النحل الآلي ومراقبة خلايا النحل بالذكاء الاصطناعي، على جائزة أفضل المشاريع العالمية في مسابقة أقيمت في الإمارات، بحسب وكالة الأناضول.

ولأنه واحد من أفضل مشروعين ابتكاريين عالميين شاركا في المسابقة، تمكن فريق جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية من الحصول على الجائزة بعد اختياره من بين 13 مشروعا شاركت في المسابقة التي نظمتها منصة إيدج أوف غفرمنت.

وأقيمت المسابقة على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 التي احتضنتها مدينة دبي الأسبوع الماضي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

وانطلقت القمة الاثنين من الأسبوع الماضي واستمرت حتى الأربعاء، وهي منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات وتبادل المعرفة، وتعد طاولة مستديرة لأهم الاجتماعات العالمية التي تناقش مصير حكومات المستقبل في ظل المتغيرات المتسارعة.

ويتمثل المشروع الابتكاري لفريق الجامعة التركية في تطوير النحل الآلي الذي يغذي النحل المهدد بالانقراض حول العالم ويراقب خلايا النحل بالذكاء الاصطناعي.

وقدم مدير مركز أبحاث وتطبيقات تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالجامعة وعضو هيئة التدريس بقسم هندسة الحاسوب إيرول شاهين، إحاطة عن المشروع المسمى روبورويالي المدعوم من قِبل برنامج هورايزون للاتحاد الأوروبي.

وأوضح شاهين أن المشروع بدأ قبل عامين من قبل اتحاد دولي بقيادة جامعة دورهام البريطانية، بالتشارك بين كل من جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية والجامعة التقنية التشيكية وغراتس النمساوية. وأضاف أن فريق البحث والتطوير الذي أشرف على المشروع تكون من 20 شخصا، وأن كل دولة مشاركة لعبت دورا مختلفا فيه.

