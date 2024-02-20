كل ما تود معرفته عن سيارة "سايبرترك" من تسلا

تسعى شركة تسلا بشكل دائم إلى تحديث صناعة السيارات بتقنيات متطورة وتصاميم مبتكرة، إلا أن أكثر الاختراعات إثارة للجدل كانت سيارة سايبر ترك.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على شركة تسلا المصمِّم الأساسي للسيارة، ومن ثم نقوم بجولة في مميزات سيارة سايبر ترك الجديدة التي جعلتها تكتسب شهرة كبيرة.

شركة تسلا للسيارات شركة أميركية لتصنيع السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، تأسست عام 2003 على يد مارتن إيبرهارد ومارك تاربيننغ. وسُميت تسلا تكريماً للمخترع والمهندس الكهربائي نيكولا تسلا.

انضم إيلون ماسك للشركة في فبراير/شباط 2004، وكان من أكبر المساهمين، ومن ثم أصبح في عام 2008 الرئيس التنفيذي للشركة.

وفي عام 2008 أنتجت الشركة أول طرازات سيارة تسلا، وكانت سيارة رودستر، وهي سيارة رياضية تعمل بالكهرباء بدلا من الوقود.

تلتها سيارة تسلا "موديل إس سيدان" في عام 2012، ومن ثم "موديل إكس إس يو في" في عام 2015، وبعدها سيارة "موديل 3 سيدان"، وبعد ذلك في عام 2020 سيارة "موديل واي كروس أوفر"، ومن ثم انتقلت إلى الشاحنات الصغيرة، ومنها سايبر ترك التي بدأ إنتاجها عام 2023.

سايبر ترك.. حلم إيلون ماسك

سايبر ترك سيارة جديدة من تسلا، يمكن اعتبارها من أشد السيارات المثيرة للإعجاب حتى الآن، حيث وضع فيها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا جميع قدراته وآماله العالية، فلا يمكن القول عن سايبر ترك إنها سيارة عادية أبداً، لأنها تتميز بقدرات هائلة تتجاوز قدرات السيارة العادية.

مميزاتها

زجاج صوتي : فمن أبرز مميزاتها تصميم الزجاج الصوتي المضاد للضجيج، والذي يسمح للسائق بدرجة عالية من الهدوء أثناء استخدام السيارة، بالإضافة إلى جعلها سيارة رائعة للسباقات.

: فمن أبرز مميزاتها تصميم الزجاج الصوتي المضاد للضجيج، والذي يسمح للسائق بدرجة عالية من الهدوء أثناء استخدام السيارة، بالإضافة إلى جعلها سيارة رائعة للسباقات. نظام التعليق الهوائي المتكيف : وهو نظام يسمح برفع أو خفض هيكل السيارة لتلائم الطرق الوعرة والمسارات العادية أيضاً، وهو ما يجعلها أكثر استقرارا عند القيادة في الظروف غير الطبيعية مثل القيادة في الطرق المغمورة بالمياه والطرق الوعرة جداً. وكما ذكرت شركة تسلا فإنه يمكن أن يصل ارتفاع السيارة حتى 432 ملم، وهو أمر مثير للإعجاب حقاً.

: وهو نظام يسمح برفع أو خفض هيكل السيارة لتلائم الطرق الوعرة والمسارات العادية أيضاً، وهو ما يجعلها أكثر استقرارا عند القيادة في الظروف غير الطبيعية مثل القيادة في الطرق المغمورة بالمياه والطرق الوعرة جداً. وكما ذكرت شركة تسلا فإنه يمكن أن يصل ارتفاع السيارة حتى 432 ملم، وهو أمر مثير للإعجاب حقاً. نظام توجيه العجلات : ويهدف نظام توجيه العجلات إلى جعل التحكم بالسيارة والانعطاف أكثر ليونة أثناء القيادة، وجعل المناورة أكثر فاعلية، وتجاوز حجم السيارة الكبير.

: ويهدف نظام توجيه العجلات إلى جعل التحكم بالسيارة والانعطاف أكثر ليونة أثناء القيادة، وجعل المناورة أكثر فاعلية، وتجاوز حجم السيارة الكبير. هيكل السيارة : حيث إنه يتميز بهيكل مقاوم لدرجات الحرارة العالية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات الصحراوية وبيئات السباق المختلفة، الأمر الذي يجعلها أيضاً سيارة عالية الجودة ذات هيكل مقاوم للصدأ والتآكل.

: حيث إنه يتميز بهيكل مقاوم لدرجات الحرارة العالية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات الصحراوية وبيئات السباق المختلفة، الأمر الذي يجعلها أيضاً سيارة عالية الجودة ذات هيكل مقاوم للصدأ والتآكل. سعتها : فالسيارة تتسع لـ5 ركاب، وتتحمل ما يصل إلى 1.1 طن من الحمولة، بالإضافة إلى إمكانية غلق مساحة التحميل الخلفية للسيارة بغطاء قوي ومقاوم مع مساحة تبلغ 1879 لترا.

: فالسيارة تتسع لـ5 ركاب، وتتحمل ما يصل إلى 1.1 طن من الحمولة، بالإضافة إلى إمكانية غلق مساحة التحميل الخلفية للسيارة بغطاء قوي ومقاوم مع مساحة تبلغ 1879 لترا. قدرة السحب : وتتمتع السيارة بقدرة سحب تبلغ 5 أطنان، مما يعني أن سايبر ترك لديها قدرة على تحمل ما يصل إلى خمسة أطنان كحمولة إضافية.

: وتتمتع السيارة بقدرة سحب تبلغ 5 أطنان، مما يعني أن سايبر ترك لديها قدرة على تحمل ما يصل إلى خمسة أطنان كحمولة إضافية. القدرات الكهربائية: ويمكن لتسلا بما أنها سيارة كهربائية عالية القدرات، أن تقوم بإمداد منزلك بكامله بالكهرباء بما يصل إلى 11.5 كيلوواتا من الكهرباء، كما يمكنها بذلك أن تشحن لك الأجهزة الخارجية. وإذا كانت البطارية الموجودة غير كافية المدى لتسير مسافات طويلة، فيمكنك تركيب بطارية إضافية تزيد مدى السيارة إلى 755 كيلومتراً.

التصميم الداخلي : يعد التصميم الداخلي للسيارة صغيراً نوعاً ما، ولوحة القيادة عبارة عن شاشة لمس صغيرة يبلغ طولها 17 بوصة، وتتمتع بواجهة سهلة الاستخدام.

: يعد التصميم الداخلي للسيارة صغيراً نوعاً ما، ولوحة القيادة عبارة عن شاشة لمس صغيرة يبلغ طولها 17 بوصة، وتتمتع بواجهة سهلة الاستخدام. اختبارات التصادم: لا يمكن استخلاص الكثير عن اختبارات التصادم لسايبر ترك، إلا أن الاختبارات العامة -حسب ما صرح خبير التصادم في شركة إيه دي إيه سي فولكر ساندر- توضح أن الشكل الإسفيني الشديد للشاحنة قد يسبب درجة صغيرة من الخطر، وذلك الخطر يزداد بسبب الحواف الحادة التي يتميز بها الجزء الأمامي من السيارة.

سعرها

يبدأ سعر سايبر ترك 2024 من 79990 دولاراً، وذلك بالنسبة لإصدار الدفع الرباعي مع محركين كهربائيين ومدى يصل إلى 340 ميلا. أما سايبر ترك سايبر بيست فسعرها 90990 دولارا، يُضاف إليها رسوم التسليم إلى البائع من المصنع والتي تبلغ 1390 دولارا.

أهم المشاهير الذين اقتنوها

إن وصول السيارة الجديدة إلى نقاط البيع أثار إعجاب العديد من المشترين وأثار الغضب لدى بعضهم الآخر، وذلك إثر حصول بعض المشاهير على السيارة، بينما وقف مشاهير آخرون في خانة الانتظار التي من الممكن أن تطول.

فتسليم الدفعة الأولى من سيارة سايبر ترك 2024 كان في الشهر الأخير من عام 2023 في حدث كبير عُقد بإشراف إيلون ماسك في المقر الرئيسي لشركة تسلا بأوستن تكساس.

واستغرق الحدث وقتاً قليلا ليخرج منه بعض المشاهير مع سيارة سايبر ترك 2024، ويبقى آخرون في حالة جدل ويأس. ورغم توزيع نحو 12 سيارة، فإن أحدا لم يصل إلى معرفة هوية جميع المالكين الجدد. ولكن شوهد بعضهم يقودها.

وكان الموسيقي لويس ويليام أول من شُوهد في صورة مع سيارة سايبر ترك، وشوهد كذلك -حسب ما تداولت الأخبار المحلية- الزوجان سيرينا ويليامز وزوجها ألكسيس أوهانيان أحد مؤسسي موقع ريديت، يركبان سيارة سايبر ترك ويتجولان بها.

ورُصد المخرج سبايك لي في منشور له على إنستغرام يؤكد فيه استلام السيارة، كما رأى الناس فيليب ساروفيم رئيس مؤسسة شركة تروسدال فينتشرز يصعد إلى سيارته سايبرترك 2024.