تحذير من آبل: لا تستخدم الأرز لتجفيف الآيفون من الماء

حذرت شركة آبل من تجفيف هواتف آيفون المبللة أو المغمورة في الماء والسوائل باستخدام حبوب الأرز، وذلك وفقا لما ذكرته الشركة في وثيقة الدعم على موقعها الرسمي.

وتوصي الشركة بضرورة التحلي بالصبر عند تعرض هواتف آيفون للماء، وتنصح بإغلاق الهاتف والإمساك به وهزه لبعض الوقت مع إبقاء فتحة الشحن لأسفل لمحاولة التخلص من الماء العالق به، ثم ترك الهاتف في مكان جيد التهوية ليجف من تلقاء نفسه.

وقد يستغرق الأمر يوما كاملا حتى تمام الجفاف، وبعد ذلك يمكن تجربة توصيل الهاتف بالشاحن، ثم فتحه بعد التحقق من استجابته للشحن.

وكانت معظم مواقع الإنترنت تنصح بوضع الهاتف في إناء مليء بالأرز وتركه ليوم أو أكثر، أو استخدام مجفف الشعر أو ما شابه ذلك. وقد تنجح تلك الطرق في امتصاص الرطوبة من الهاتف، لكن شركة آبل تحذر على نحو واضح من تلك الطرق، إذ من الممكن أن يؤدي استخدام الأرز مثلا إلى تلف الجهاز إذا دخلت إحدى الحبيبات الصغيرة في الهاتف.

وإذا تكررت الخطوات السابقة ولم يعمل الهاتف، يجب التوجه لأحد مراكز الصيانة التابعة للشركة للتعامل مع الهاتف.

وتشمل التحذيرات الأخرى الصادرة عن شركة آبل ما يلي: "لا تجفف الآيفون الخاص بك باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط"، و"لا تدخل جسما غريبا مثل براعم القطن أو منشفة ورقية في الموصل".

وعند توصيل كابل لايتننغ أو يو إس بي سي يجب أن يحذر المستخدم من وجود سائل في هذه الموصلات أو على الكابل أو أحد الملحقات، فالجهار في هذه الحالة لن يعمل حتى يُجفف الموصل وأطراف الكابل والملحقات، وذلك من باب الحماية كما تذكر الوثيقة.

ما يجب فعله

تقول شركة آبل إنه يجب على المستخدم النقر بيديه على جهاز آيفون بلطف مع توجيه الموصل إلى أسفل لإزالة السائل الزائد، وبعد ذلك يجب على المستخدم ترك جهاز الآيفون في منطقة جافة معرضة لتيار هواء حتى يجف، ويمكنه محاولة شحن جهاز الآيفون بعد نحو 30 دقيقة. ومع ذلك إذا ظهر التنبيه مرة أخرى فقد يكون بسبب وجود مياه في الموصل.

وحذرت آبل أيضا من استخدام الأدوات القطنية أو المجففات الهوائية أو مصادر الحرارة الخارجية لتجفيف الهاتف.

وتتميز هواتف آيفون الحالية بدرجة مقاومة عالية للماء على عكس الإصدارات القديمة، فهي تدعم مقاومة الماء والأتربة حاليا بمعيار آي بي 68، لكن من الوارد حدوث بعض المشكلات عند غمر الهاتف كليا في الماء لوقت طويل.