بعد ألمانيا.. استثمارات كبيرة لمايكروسوفت في إسبانيا بمجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت اعتزامها إنفاق مليارات الدولارات على مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إسبانيا، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تعتزم الشركة الأميركية تنفيذها في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ومدير مايكروسوفت براد سميث مساء أمس الاثنين أن الشركة تعتزم استثمار 1.95 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في إسبانيا خلال عامين.

وستستخدم هذه الأموال في التوسع بمشروعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة السحابية، بحسب ما كتبه سميث على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة (تويتر سابقا).

وفي الأسبوع الماضي أعلن سميث اعتزام الشركة استثمار حوالي 3.3 مليارات يورو في ألمانيا خلال عامين، وبخاصة في زيادة قدرات مركزها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويعتبر هذا الاستثمار الأكبر للشركة الأميركية في ألمانيا طوال تاريخها المستمر منذ 40 عاما، ويتضمن المشروع برنامجا للتدريب على الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى 1.2 مليون شخص.

وتعهدت مايكروسوفت باستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.15 مليارات دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي ببريطانيا بحلول 2026. وفي أكتوبر/ تشرين الأول تعهد سميث باستثمار 5 مليارات دولار أسترالي (3.26 مليارات دولار أميركي) في قطاع الذكاء الاصطناعي أثناء زيارته لأستراليا.