بعد ألمانيا.. استثمارات كبيرة لمايكروسوفت في إسبانيا بمجال الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت اعتزامها إنفاق مليارات الدولارات على مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إسبانيا، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية كبيرة تعتزم الشركة الأميركية تنفيذها في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني وبراد سميث مدير مايكروسوفت مساء أمس الاثنين أن الشركة تعتزم استثمار 1.95 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في إسبانيا خلال عامين.

وستستخدم هذه الأموال في التوسع بمشروعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة السحابية، بحسب ما كتبه سميث على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وأعلن سميث في الأسبوع الماضي، اعتزام الشركة استثمار حوالي 3.3 مليارات يورو في ألمانيا خلال عامين، وبخاصة في زيادة قدرات مركزها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويعتبر هذا الاستثمار الأكبر للشركة الأميركية في ألمانيا طوال تاريخها المستمر منذ 40 عاما، ويتضمن المشروع برنامجا للتدريب على الذكاء الاصطناعي بهدف الوصول إلى 1.2 مليون شخص.

كما تعهدت مايكروسوفت باستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.15 مليارات دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي ببريطانيا بحلول 2026.

بينما تعهد سميث في أكتوبر/ تشرين الأول باستثمار 5 مليارات دولار أسترالي (3.26 مليارات دولار أميركي) في قطاع الذكاء الاصطناعي أثناء زيارته لأستراليا.