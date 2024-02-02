إطلاق "جيمني برو" لمستخدمي الشرق الأوسط بتحديثات جديدة

أعلنت شركة غوغل توسيع إمكانات روبوت الدردشة بارد المزود بنموذج جيمني برو لتشمل المزيد من اللغات والبلدان، ومن ضمنها اللغة العربية والدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق مزية جديدة في الروبوت تستند إلى نموذج "إماجين2" القادر على إنشاء الصور من النصوص، وذلك لمساعدتك في تحويل أفكارك إلى حقيقة.

وأعلنت غوغل في شهر ديسمبر /كانون الأول 2023 تضمين نموذج جيمني برو في روبوت بارد باللغة الإنجليزية لتزويد الروبوت بقدرات أكثر تطورا تتعلق بالفهم والتلخيص والتحليل والترميز. واعتبارا من اليوم سيكون جيمني برو متاحا بأكثر من 40 لغة من ضمنها العربية وفي 230 دولة ومنطقة حول العالم من بينها دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليتمكن المزيد من الأشخاص من استخدام بارد في نسخته الأسرع حتى الآن.

وبالاستناد إلى التقييمات التي أجرتها غوغل مع خبراء من جهات خارجية دون الكشف لهم عن أسماء البرامج، يعد روبوت بارد المزود بنموذج جيمني برو الآن واحدا من أفضل روبوتات الدردشة المتوفرة بمختلف اللغات أداء مقارنة بالروبوتات البديلة الرائدة المجانية أو المدفوعة.

وقد أعلنت لارج موديل سيستم أورغانيزاشن -المؤسسة الرائدة في تقييم نماذج اللغة وروبوتات الدردشة- تصنيف بارد المزود بنموذج جيمني برو روبوت الدردشة المجاني الأكثر تفضيلا، مشيرة إلى تحقيقه قفزة نوعية في المجال.