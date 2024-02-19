ميزة جديدة في واتساب تغنيك عن البحث في الرسائل المهمة

قدم تطبيق واتساب ميزة جديدة من المؤكد أنها ستوفر على بعض المستخدمين فقدان الرسائل المهمة، وبشكل خاص للأشخاص المعرّضين لخسارة المواعيد والمناسبات الكبيرة.

فبحسب صحيفة ذي صن البريطانية فإن أيام الحاجة إلى البحث بشكل يائس في الدردشات لإيجاد رسالة مهمة قد ولت، والآن يتيح لك التطبيق المملوك لشركة "ميتا" تثبيت الرسائل.

وستؤدي هذه الميزة إلى بقاء هذه الرسائل المثبتة في أعلى الدردشة حيث لا يمكنك تفويتها. ولا تعمل هذه الميزة فقط مع الرسائل التقليدية، ولكن أيضا مع استطلاعات الرأي والصور، ويمكن للمستخدمين اختيار تثبيت الرسالة لمدة محددة (إما 24 ساعة أو سبعة أيام أو 30 يوما)، وهو مصمم للبقاء مثبتا لسبعة أيام بشكل افتراضي.

ولا داعي لقلق مسؤولي المجموعة بشأن الأشخاص الذين يقومون بتثبيت الرسائل بشكل عشوائي في المجموعة، حيث يمكنهم اختيار من لديه القدرة على تثبيت الرسائل في الإعدادات.

كيف تثبت رسالة على واتساب؟

ولتثبيت رسالة على واتساب، تأكد من وجودك في الدردشة الصحيحة، ثم اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي ترغب في تثبيتها في مجموعة أو دردشة فردية، وسيظهر شعار، مما يسمح لك باختيار المدة.

ويمكنك حينها الاختيار بين 24 ساعة و7 أيام و30 يوما.