تنبيه يكرهه مستخدمو أجهزة آبل ولكنه مهم

هناك تنبيه من جهاز آيفون ينبغي على المستخدمين عدم إيقاف تشغيله مطلقا، وأيضا عدم تجاهله، فهو مهم جدا لصحتهم، بالرغم من أن معظم المستخدمين لا يحبونه، بحسب موقع "ذي صن".

فأجهزة آيفون وآيباد وآبل واتش لديها ميزة خاصة تتتبع مدى ارتفاع صوت الموسيقى لدى مستخدميها، ويحذرهم إذا كانوا يستمعون الموسيقى بصوت عال جدا بشكل عام.

وصُمم هذا التنبيه لحمايتهم من الصوت الذي قد يؤثر بشكل دائم على سمعهم. وأوضحت شركة آبل أن "الاستماع إلى الصوت عبر سماعات الرأس بصوت عالٍ لفترة طويلة قد يؤدي إلى الإضرار بحاسة السمع".

وتتيح إشعارات سماعات الرأس معرفة ما إذا كان تعرضك للصوت مرتفعا بدرجة كافية ولفترة كافية للتأثير على سمعك، على سبيل المثال "أكثر من 80 ديسيبلا لمدة 40 ساعة إجمالا خلال آخر 7 أيام".

فإذا كنت ترتدي سماعات الرأس، فيمكن لجهاز آيفون الخاص بك أن يحذرك عند "تجاوز 100٪ من حد التعرض لمدة 7 أيام"، وعندما تتلقى الإشعار سيطلب منك خفض مستوى الصوت، وبعد تلقي الإشعار سيُضبط مستوى الصوت تلقائيا على مستوى أقل في المرة التالية التي تقوم فيها بتوصيل سماعات الرأس أو توصيلها عبر البلوتوث.

ولكن في بعض البلدان والمناطق، من المستحيل تشغيل هذه الإشعارات. وتقول شركة آبل إن هذا يرجع إلى اللوائح ومعايير السلامة. كما يمكن لبعض المستخدمين إيقاف تشغيله عن طريق الذهاب للإعدادات ثم الأصوات واللمس ومن ثم سلامة سماعات الرأس.

وأبدى العديد من المستخدمين انزعاجهم من هذا التنبيه الذي يظهر بشكل متكرر عند رفع الصوت عاليا. ومع هذا لا يُنصح بقفل هذه الإشعارات من قبل المستخدمين، فقد كتب أحد المستخدمين الذين قامو بقفل الإشعار على منصة إكس: "إذا كنت تعتقد أن إشعارات التحذير مزعجة، فانتظر حتى تحصل على الطنين الذي لا نهاية له في أذنك".

وقال آخر: "أردت دائما التخلص من الإشعارات، مع رفع مستوى الصوت دائما إلى أقصى حد عند التمرين، الآن بعد قفلها أعاني من طنين الأذن وأشعر بعدم الارتياح الشديد في الغالبية العظمى من الوقت".

ونصح أحدهم: "اعتنِ بسمعك، هذه الإشعارات ليست مزحة، ليس هناك ما يدعو إلى كراهية هذا الإشعار، أريد فقط أن أنبهك".