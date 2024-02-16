توسيع نطاق الشراكة بين ديل تكنولوجيز ونوكيا

أعلنت شركة صناعة الحواسيب الأميركية ديل تكنولوجيز وشركة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية بينهما، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت الشركتان أمس الخميس أن نوكيا ستختار ديل كشريك مفضل للبنية التحتية للعملاء الحاليين لأنظمة نوكيا "أيرفريم"، حيث ستقدم تكنولوجيا ديل كبنية تحتية مختارة لخدمات اتصالات الحوسبة السحابية.

كما ستتعاون نوكيا وديل في انتقال عملاء أيرفريم بمرور الوقت إلى مجموعة منتجات البنية التحتية من ديل بما في ذلك حواسيب الخادم "ديل باور إيدج".

في المقابل ستصبح حلول نوكيا المسماة "ديجيتال أوتوميشن كلاود" للحوسبة السحابية اللاسلكية المنصة اللاسكلية المفضلة لديل بالنسبة للعملاء الأكبر.

كما ستتعاون الشركتان في تطوير منصة واختبار التطبيقات وإدارة دورة الحياة في معمل ديل أوبن تيليكوم إيكوسيستمز.