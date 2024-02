سباق الشرائح الدماغية.. حدود المنافسة على احتلال العقل البشري

في فيلم الخيال العلمي "ذي تيرمنال مان" (The Terminal Man) الذي أنتج عام 1974، أجرى البطل هاري بنسون (جورج سيغال) عملية زراعة دماغية على أمل علاج نوبات الصرع العنيفة التي تؤدي به إلى فقدان الوعي. إنه عالِم حاسوب متخصص في الذكاء الاصطناعي توقع أن أجهزة الحاسوب سوف تغزو البشرية، ولكن هناك بعض المضاعفات غير المتوقعة.

وفي المجال الكوميدي، من منا لا يتذكر "اللمبي 8 غيغا"؟، الفيلم المصري الذي أُنتج عام 2010 ويدور حول شخص فقير ومحدود الذكاء يتعرض لحادث يتسبب باضطراب في إشارات المخ، ليساعده طبيب في زرع شريحة صغيرة كانت مصدرا لذكاء خارق.

وأيضا مسلسل "بلاك ميرور" (Black Mirror) أو "المرآة السوداء" الذي أُنتج عام 2011، وتدور أحداثه حول شريحة في المخ تُمكّن أي شخص من استرجاع أي ذكرى مر بها.

وفي فيلم "أب غراد" (Upgrade) أو "التحديث" الذي عُرض في عام 2018، ويظهر فيه البطل لوغان مارشال مصابا بشلل رباعي بعد قطع حبله الشوكي، فيوافق على طلب لزرع شريحة إلكترونية تساعده ليس فقط على استرجاع قدراته، بل على تعزيزها بشكل كبير للغاية جسديا وعقليا.

واليوم يبدو أن هذه الأفكار الخيالية القديمة الجديدة في الأفلام وفي الأحلام، بدأت تتحول من الخيال إلى الواقع بعد خضوع أول مريض من البشر لزراعة شريحة دماغية من الشرائح التي أنتجتها شركة "نيورالينك" الناشئة للملياردير إيلون ماسك.

المريض الذي زرعت في دماغه الشريحة بدأ يتعافى بشكل جيد بحسب تصريحات ماسك التي نشرها موقع "ذي بيزنس إنسايدرز". وتشير النتائج الأولية إلى رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد، ومع ذلك فإن زرع الشريحة الدماغية هو مجرد بداية لتجربة سريرية تمتد لعقود من الزمن ويحيط بها المنافسون والعقبات المالية والمآزق الأخلاقية.

يشتهر إيلون ماسك بشركاته التكنولوجية رفيعة المستوى مثل تسلا وسبيس إكس، لكن الملياردير لديه أيضا مجموعة من المشاريع غير العادية، و"نيورالينك" واحدة منها، وهي شركة تكنولوجيا الواجهات العصبية التي تعمل على تطوير جهاز يمكن دمجه في دماغ الشخص، حيث يسجل نشاط الدماغ ويحتمل أن يحفزه.

أسس ماسك شركة نيورالينك في عام 2016، وأصبحت معروفة علنا لأول مرة في عام 2017 عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا عنها، ولم يُكشف عنها للجمهور حتى عام 2019 عندما استعرض ماسك وأعضاء آخرون في الفريق التنفيذي للشركة تقنياتهم في عرض تقديمي بُث مباشرة.

وفي يوليو/تموز من هذا العام (2019)، قدم ماسك لمجموعة من المهندسين والمستهلكين الفضوليين اختراعا يبدو من قبيل الخيال العلمي من صنع شركته الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية "نيورالينك"؛ إنها "شريحة دماغية في حجم العملة المعدنية تقريبا قابلة للزرع في جمجمة الشخص من شأنها دمج الذكاء البيولوجي مع الذكاء الآلي".

ووفقا لوصف ماسك، سيتم تثبيت هذه الشريحة في دماغ الشخص عن طريق حفر ثقب يبلغ قطره 2 ملم في الجمجمة، مع توصيل أقطاب كهربائية إلى دماغه، ومن خلالها تنطلق مجموعة من الأسلاك الصغيرة -كل منها أرق من شعرة الإنسان بنحو 20 مرة- إلى دماغ المريض، وأكد أن "واجهة الشريحة لاسلكية، لذلك لا توجد أسلاك تخرج من رأسك"، وهي قادرة على مراقبة نشاط الدماغ، ونقل البيانات لاسلكيا عبر الشريحة إلى أجهزة الحاسوب، حيث يمكن للباحثين دراستها.

وجادل ماسك بأن مثل هذه الأجهزة ستساعد البشر على التعامل مع ما يسمى هيمنة الذكاء الاصطناعي، وهو السيناريو الذي يصبح فيه الذكاء الاصطناعي الشكل السائد للذكاء على الأرض -مثل برامج الحاسوب أو الروبوتات- بشكل فعال على الكوكب بعيدا عن الجنس البشري.

يريد ماسك أن يجمع بين الإنسان والآلة عبر شركة "نيورالينك" ومشروعها الكبير الذي يشمل جهازا آخر، وهو روبوت يمكنه زرع الشريحة تلقائيا، ويعمل باستخدام إبرة صلبة لثقب الأسلاك المرنة المنبعثة من شريحة "نيورالينك" في دماغ الشخص، تماما مثل ماكينة الخياطة. وادعى ماسك أن الجهاز يمكن أن يجعل عملية زرع أقطاب "نيورالينك" الكهربائية سهلة مثل جراحة العيون باستخدام الليزك.

وفي مقطع الفيديو التالي الذي أصدرته شركة "نيورالينك" يعرض المقطع الروبوت المذكور في يناير/ كانون الثاني 2021.

وفي عام 2020، عرضت شركة "نيورالينك" إحدى شرائحها المدمجة في أنثى خنزير تدعى "جيرترود"، وأظهر العرض كيف تمكَّنت الشريحة من التنبؤ بدقة بموضع أطراف "جيرترود" عندما كانت تمشي على جهاز المشي، بالإضافة إلى تسجيل النشاط العصبي عندما كانت تبحث عن الطعام، وقال "ماسك" إن الخنزير كان يعيش مع الشريحة المغروسة في جمجمتها لمدة شهرين.

خطت "نيورالينك" خطوة أبعد من خلال عروضها التجريبية على الحيوانات في أبريل/ نيسان 2021، عندما عرضت قرد "بيجر" البالغ من العمر تسع سنوات وهو يلعب ألعاب الفيديو باستخدام عصا التحكم التي فُصلت عن وحدة التحكم في الألعاب، مما يعني أنه كان يتحكم في المؤشر باستخدام إشارات دماغه أثناء تحرك ذراعه، كما يقول ماسك.

أعلن ماسك بحماس في عرض تقديمي عام 2019، أن شركة نيورالينك نجحت في زرع شريحتها في قرد، وقال: "لقد تمكن قرد من التحكم في جهاز حاسوب بعقله"، الأمر الذي يبدو أنه فاجأ رئيس الشركة حينها ماكس هوداك الذي قال: "لم أكن أدرك أننا كنا نحقق هذه النتيجة اليوم، ولكن ها هو الأمر"، وكرر ماسك هذا الادعاء في فبراير/شباط 2021، قبل شهرين من عرض الفيديو.

يحب ماسك أن يتباهى بأن شركته يمكنها السماح للقرود بالتحكم في أجهزة الحاسوب من خلال إشارات الدماغ، لكن علماء الأعصاب لا يرون أن هذا أمر مفاجئ أو حتى مثير للإعجاب، فقد زُرعت من قبل واجهات دماغية عصبية لدى الرئيسيات لتسمح لها بالتحكم في الأشياء التي تظهر على الشاشات، وكان الباحثون رائدون في هذا النوع من التكنولوجيا لأول مرة في عام 2002، ولكن يمكن القول إن أصولها تعود إلى الستينيات.

وفي فبراير/شباط 2022، قدمت مجموعة حقوق الحيوان -لجنة الأطباء للطب المسؤول- شكوى إلى وزارة الزراعة الأميركية ضد "نيورالينك" بشأن احتمال انتهاكها لقانون رعاية الحيوان وتعرض القرود لمعاملة قاسية نتيجة عمليات الزرع التجريبية شديدة التوغل خلال التجارب بين عامي 2017 و2020.

دحضت "نيورالينك" اتهامات مجموعة حقوق الحيوان بأن قرودها التجريبية تعرضت لسوء المعاملة، وقالت في منشور على موقعها: "في شركة نيورالينك، نحن ملتزمون تماما بالعمل مع الحيوانات بأكثر الطرق إنسانية وأخلاقية ممكنة"، وأنالشركة بنت منشأة خاصة بها بمساحة 6 آلاف لإيواء الحيوانات في عام 2020، مضيفة أن حظائرها الحيوانية تحتوي على "إثراءات بيئية" بما في ذلك حمامات السباحة والأراجيح وبيوت الأشجار.

لم تكن أي من التقنيات التي عرضتها نيورالينك حتى ذلك الحين رائدة بشكل خاص، فوفقا لعلماء الأعصاب فإن كل ما فعلته الشركة يتلخص في قدرتها على تجميع التقنيات الحالية في شكلٍ صغير ولطيف.

ويقول الأستاذ المشارك في علم الأحياء العصبية بجامعة يوتا، جيسون شيبرد، لموقع "بيزنس إنسايدر": "كل التكنولوجيا التي عرضها ماسك طُورت بالفعل بطريقة ما من قبل، وما فعله في الأساس مجرد نسخ ولصق الكثير من العمل من معامل كانت تعمل على هذا ثم إرسال البيانات لاسلكيا".

وعلاوة على ذلك، عانت نيورالينك من تاريخ من الوعود الزائفة، ليس أقلها الفشل في الوفاء بالجداول الزمنية التي وضعتها، فقد قال ماسك إن شركته تأمل في البدء بزرع شرائحها الدماغية في البشر في عام 2022، أي بعد عامين مما كان يتصوره في الأصل.

وفي حديثه في قمة مجلس المديرين التنفيذيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" في 6 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، قال ماسك إن "نيورالينك تأمل في بدء التجارب البشرية في العام التالي في انتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية"، وكرر هذا الادعاء على تويتر بقوله: "سوف يتسارع التقدم عندما يكون لدينا أجهزة في البشر (من الصعب إجراء محادثات دقيقة مع القرود) في العام المقبل".

