أمازون تطور مساعدا رقميا لتطبيق التسوق يعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة "أمازون" تطوير مساعد لتطبيق التسوق بالذكاء الاصطناعي يسمى "روفوز" بهدف تسهيل بحث المستخدم عن المنتجات وشرائها عبر منصة "أمازون دوت كوم"، وطرحت نسخة تجريبية منه أمام بعض المستخدمين في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت الشركة في بيان أن المساعد الرقمي الجديد يتميز عن المساعد الحالي "أليكسا" والموجود على نطاق واسع في السماعات الذكية؛ بقدرته على الرد على الأسئلة والعثور على سلع معينة مثل هدية لعيد الحب أو لعبة الديناصور لطفل عمره 5 سنوات.

وعند إضافته إلى تطبيق أمازون شوبنغ، يمكن استخدام روفوز من خلال شريط البحث الذي يستخدمه المستخدمون لكتابة أو إلقاء الأسئلة على مساعد التسوق.

وتقول أمازون إن المساعد الجديد سيتمكن من تقديم المساعدة في البحث عن المنتجات، ويطرح الأفكار بشأن خطة للتسوق أو الإجابة على أسئلة خاصة بمواصفات بمنتجات محددة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي إن الشركة هي الوحيدة التي بدأت تقديم ما يمكن من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي وجعل البرمجيات أكثر توافقا مع تفضيلات كل شخص على حدة بمرور الوقت.

وأضاف جيسي أنه مقتنع بأن هذا المساعد الذكي دُرّب على كل قائمة منتجات واسعة النطاق وآراء العملاء، وسوف يغير الطريقة التي يستكشف بها العملاء المنتجات التي يهتمون بها.

يذكر أن سلسلة متاجر التجزئة الأميركية "وول مارت" أضافت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقها الخاص.

وتقول أمازون إنها تعتزم طرح المساعد الجديد تدريجيا للمزيد من المستخدمين في الولايات المتحدة، لكنها لم تحدد توقيتا لطرحه على المستوى العالمي.