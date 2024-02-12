نصائح وتطبيقات تقنية تجعل حياتك أكثر راحة وإنتاجية

في مقالهما الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قدّمت الكاتبتان كورديليا جيمس وجوانا ستيرن نصائح عن كيفية جعل الأجهزة مفيدة وآمنة وممتعة أكثر في هذا العام.

وشملت النصائح مجموعة من المعلومات والتطبيقات والإرشادات المفيدة التي يمكنها أن تقدم الفائدة وتجعل حياة مستخدمي التقنيات أكثر إنتاجية وراحة.

احصل على بيانات الدفع المسبق للسفر الدولي

إذا كنت ذاهبا في رحلة دولية ولا ترغب في دفع رسوم تجوال البيانات الباهظة، فإن أفضل خيار لديك هو استخدام شريحة البيانات المشتركة المضمنة عبر تطبيق الاتصالات الخاص بمقدم الخدمة في بلدك.

ولكن عوضا عن شراء بطاقة بيانات في المطار بعد رحلتك الطويلة، أوصت الكاتبتان بتنزيل تطبيق أوبجي وإعداد بطاقة وحدة تعريف مشترك افتراضية.

ويمكنك اختيار مقدار البيانات التي تريدها، ثم متابعة خطوات تنزيل شريحة وحدة تعريف مشترك مضمنة وإعدادها.

وتأكد من إعداد هذا في المنزل قبل المغادرة مباشرة لأنك ستحتاج إلى الوصول إلى الإنترنت لتنزيلها، وقم بإيقاف تشغيل تجوال البيانات لخطك في إعدادات هاتفك لتجنب دفع الرسوم الإضافية.

تحقق من دورات بطارية هاتفك

تتمتع جميع بطاريات الليثيوم أيون بعمر افتراضي محدد. ولقياس عمر بطارية هاتفك عليك أن تأخذ بعين الاعتبار دورات الشحن التي مرت بها، أي عدد المرات التي قمت فيها بشحن هاتفك كاملا وتفريغه. فإذا بدأت ببطارية ممتلئة ثم استنزفتها بالكامل، فهذه دورة واحدة. ويمكنك معرفة عدد الدورات في جهاز آيفون 15 من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم عام والضغط على "حول".

ولكن للتحقق من دورات البطارية على أجهزة آيباد وأجهزة آيفون الأقدم، فأنت بحاجة إلى تنزيل تطبيق يسمى "كوكونات باتري" لنظام التشغيل ماك، وتوصيل الجهاز الخاص بك وسيعرض عدد دورات بطارية الجهاز، ودرجة حرارة البطارية، وسرعة الشحن والمزيد.

وإذا كنت تريد فقط التحقق من صحة بطارية هاتف آيفون الخاص بك، فانتقل إلى: الإعدادات ثم البطارية ومن ثم صحة البطارية وشحنها. وإذا كانت سعتها أقل من 80%، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان لبطارية جديدة.

اصنع الرموز التعبيرية الخاصة بك

أصبح تطبيق "إيموجي كيتشن" من غوغل متاحا الآن على الويب ومباشرة في بحث غوغل، مما يسمح لك بدمج اثنين من الرموز التعبيرية في رمز واحد يمكنك إرساله إلى الأصدقاء.

انتقل إلى غوغل واكتب إيموجي كيتشن وسترى الأداة أعلى نتائج البحث. انقر فوق "ابدأ الطهي" للبدء.

حظر المحتوى الحساس على مواقع التواصل

بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة والصور الصادمة على الإنترنت، أصبح من المفهوم لماذا قد يرغب بعض الأشخاص في الحد من العناصر المرئية التي يصعب مشاهدتها في موجزاتهم الاجتماعية، دون حجب الأخبار.

وفيما يلي طرق للقيام بذلك:

على منصة إكس : قم بفتح إصدار سطح المكتب للموقع وانقر على المزيد ثم الإعدادات والدعم ومن ثم الإعدادات والخصوصية ثم الخصوصية والأمان، واضغط على المحتوى الذي تراه، ثم قم بإلغاء إشارة المربع الذي يقول "عرض الوسائط التي قد تتضمن محتوى حساسا".

: قم بفتح إصدار سطح المكتب للموقع وانقر على المزيد ثم الإعدادات والدعم ومن ثم الإعدادات والخصوصية ثم الخصوصية والأمان، واضغط على المحتوى الذي تراه، ثم قم بإلغاء إشارة المربع الذي يقول "عرض الوسائط التي قد تتضمن محتوى حساسا". على تيك توك : اضغط على ملف التعريف الخاص بك، ثم اضغط على الخطوط الأفقية في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على الإعدادات والخصوصية ثم تفضيلات المحتوى ثم وضع تقييد المحتوى.

: اضغط على ملف التعريف الخاص بك، ثم اضغط على الخطوط الأفقية في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على الإعدادات والخصوصية ثم تفضيلات المحتوى ثم وضع تقييد المحتوى. على إنستغرام: قم بتمييز علامة تبويب الملف الشخصي، ثم اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على الإعدادات والخصوصية، وبعدها تفضيلات المحتوى، واضغط على المحتوى الحساس ثم إشارة أقل.

التحقق من كلمات المرور المخترقة

لمعرفة أي من كلمات المرور الخاصة بك غير آمنة، اتبع الخطوات التالية:

آبل أي كلاود كي تشين : إذا خزنت كلمات المرور في برنامج مدير كلمات مرور "أي كلاود كي تشين" على جهاز آبل، فانتقل إلى الإعدادات ثم كلمات المرور ثم توصيات الأمان.

: إذا خزنت كلمات المرور في برنامج مدير كلمات مرور "أي كلاود كي تشين" على جهاز آبل، فانتقل إلى الإعدادات ثم كلمات المرور ثم توصيات الأمان. غوغل كروم : للحصول على كلمات المرور المخزنة في كروم، انتقل إلى باسوورد غوغل كوم، ثم فحص كلمة المرور وبعدها التحقق من كلمات المرور. وفي العام الماضي، بدأت غوغل أيضا في تنبيه مستخدمي جيميل عندما تظهر عناوين بريدهم الإلكتروني على الويب المظلم.

: للحصول على كلمات المرور المخزنة في كروم، انتقل إلى باسوورد غوغل كوم، ثم فحص كلمة المرور وبعدها التحقق من كلمات المرور. وفي العام الماضي، بدأت غوغل أيضا في تنبيه مستخدمي جيميل عندما تظهر عناوين بريدهم الإلكتروني على الويب المظلم. مايكروسوفت إيدج: يمكنك العثور على كلمات المرور المخترقة في مايكروسوف إيدج بالانتقال إلى الإعدادات والمزيد ثم الإعدادات وبعدها ملفات التعريف ومن ثم كلمات المرور. وبعد تشغيل "مراقبة كلمة المرور" من المفترض أن تتلقى إشعارا في حالة اختراق أي كلمات مرور.

تحميل تطبيق فلايتي لتتبع السفر الجوي

لن ينقذك أي تطبيق من التأخير والرحلات الفائتة وحقائب السفر المفقودة، لكن الحصول على تطبيق فلايتي من آيفون -الذي لا يعمل على أجهزة أندرويد- سيساعدك على متابعة تفاصيل رحلتك بشكل أفضل، بحسب الكاتبتين. ويكون أحيانا أسرع من تطبيق شركة الطيران الخاصة بك.

أدخل رقم رحلتك وستحصل على تحديثات مباشرة، بما في ذلك موقع طائرتك في الوقت الفعلي، وعدد المرات التي كانت فيها في الوقت المحدد، وتفاصيل مفصلة عن أوقات المغادرة المقدرة، وأوقات الهبوط والإقلاع، والوصول السريع إلى معلومات خدمة العملاء وأكثر.

للحصول على أقصى استفادة من التطبيق، ستحتاج إلى الاشتراك في نسخة برو التي تكلف 48 دولارا سنويا أو 6 دولارات شهريا.

حظر المكالمات الاحتيالية

في بعض الأحيان لا يمكن تجاهل المكالمات غير المرغوب فيها المستمرة، مثل عروض إعادة تمويل منزلك غير الموجود. ولحظر هذه المكالمات على جهاز آيفون، انتقل إلى الإعدادات ثم الهاتف وبعدها إسكات المتصلين غير المعروفين. وعلى هذا النحو، سيتم حظر أي متصل غير موجود في جهات الاتصال الخاصة بك.

ويمكن لمعظم هواتف أندرويد الأحدث أيضا حظر المكالمات غير المرغوب فيها في إعدادات الهواتف من خلال: تطبيق الهاتف ثم المزيد من الخيارات وبعدها الإعدادات ومن ثم البريد العشوائي ورصد المكالمات.

جدولة الإخطارات في وقت لاحق

يعد تنظيف الإشعارات أمرا رائعا للصحة العقلية، كما أوضحت الكاتبتان. وتتمتع أجهزة آيفون التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس 15 على الأقل بميزة الملخص المجدول الذي يتيح لك تحديد التطبيقات لتجميعها معا وتقديم الإشعارات في وقت محدد. اذهب إلى الإعدادات ثم الإشعارات ومن ثم الملخص المجدول.