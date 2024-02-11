تحديث آبل لإصلاح مشاكل الكتابة في "أي أو إس 17.3"

أعلنت شركة آبل عن تحديثات جديدة لأنظمة تشغيل هواتفها وحواسبها أطلقتها لمعالجة مشكلة أرقت مستخدمي هذه الأجهزة، بحسب موقع ماك ورلد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العديد من مستخدمي هواتف آيفون، وبعد تحميل تحديث أي أو إس 17.3 الذي أُطلق مؤخرا، ظهرت لديهم مشكلة في كتابة النصوص في العديد من التطبيقات في هواتفهم، فعند كتابة رسالة أو نص ما باتت تظهر لهم الأحرف بغير مكانها أو تتداخل النصوص ببعضها، لذا أطلقت آبل تحديث أي أو إس 17.3.1 لتخليص المستخدمين من هذه المشكلة.

وأشارت الشكاوى التي وردت من بعض مستخدمي هواتف آيفون إلى المشكلة المذكورة وأنها كانت تظهر بشكل عشوائي بغض النظر عن طريقة إدخال النصوص في التطبيقات، أي بشكل يدوي أو عبر الأوامر الصوتية، وأن النص كان يتكرر أو تتداخل كلماته ببعضها على نحو غير متوقع.

ولم تقتصر المشكلة فقط على هواتف آيفون، بل ظهرت في العديد من حواسب آبل بعد تحميل تحديث ماك أو إس سونوما 14.3، لذا أطلقت آبل تحديث ماك أو إس 14.3.1، كما أطلقت تحديث آيباد أو إس 17.3.1 لحواسب آيباد اللوحية.

ولتحميل التحديثات الجديدة في أجهزة آبل، يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في جهازه، ومن ثم الضغط على خيار "عام"، ومن ثم خيار تحديث البرمجية أو "تحديث نظام التشغيل"، وبعدها الضغط على خيار تنزيل وتثبيت.