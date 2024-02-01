حاسوب محمول جديد من لينوفو يعمل بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة لينوفو الحاسوب المحمول "أيديا باد سلم 5آي" (IdeaPad Slim 5i) الجديد من الجيل التاسع والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب المحمول الجديد يأتي مزودا بمحرك لينوفو للذكاء الاصطناعي "إيه آي إنجين" لتحسين استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الأجهزة وجودة الصوت والاتصال اللاسلكي وأداء الشاشة.

وتعمل وظيفة "لينوفو سمارت بور" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تحسين فترة تشغيل البطارية، بينما تساعد وظيفة "لينوفو سمارت وايرليس" على تحسين جودة الاتصال اللاسلكي تلقائيا.

ويمتاز الحاسوب "أيديا باد سلم 5أي" بتصميم مدمج ويشتمل الحاسوب الجديد على شاشة "آي بي إس" قياس 15.3 بوصة، وتعمل بدقة وضوح "دبليو يو إكس جي إيه" (1200X1920 بيكسل).

ويبلغ معدل تنشيط الصورة 60 هرتزا، بينما تصل درجة السطوع إلى 300 نيت، مع تغطية نطاق الألوان "إس آر جي بي" بنسبة 100%.

وينبض بداخل "أيديا باد سلم 5آي" معالجات إنتل "كور 7 150 يو" أو "كور آي7 13700 إتش"، وبطاقة رسوميات مدمجة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 غيغابايتا وقرص الحالة الساكنة بسعة تصل إلى تيرابايت واحد.

ويشتمل الحاسوب المحمول الجديد على لوحة مفاتيح بتصميم من الحافة إلى الحافة ولوحة أرقام، كما أنه يزخر بالعديد من منافذ التوصيل، منها على سبيل المثال منفذا "يو إس بي سي" و"إتش دي أم آي 1.4″، ومنفذ الصوت على الجانب الأيمن واثنان من منافذ "يو إس بي إيه"، وقارئ بطاقة الذاكرة "مايكرو إس دي".

وتروّج الشركة الصينية لحاسوب "أيديا باد سلم 5أي" الجديد من خلال بطارية البوليمر بسعة "76 واتا/ ساعة" مع وظيفة الشحن السريع "رابد تشارج بوست".

ويدعم الحاسوب المحمول الجديد العديد من التقنيات المتطورة مثل تقنية "بلوتوث 5.2" وشبكة "واي فاي 6 إيه".