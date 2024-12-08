لا شك في أن واتساب أصبح ضروريا لاتصالاتنا اليومية مع الأصدقاء والزملاء في جميع أنحاء العالم.

ومع أكثر من 2.78 مليار مستخدم نشط شهريا عبر 180 دولة، يعد واتساب تطبيق المراسلة الأكثر شعبية عبر الهاتف المحمول، إذ يجري تبادل 140 مليار رسالة يوميا.

ومع ذلك، يعد واتساب أيضا هدفا للمتسللين والمحتالين. ومن أجل حماية نفسك من الهجمات المحتملة، من الضروري أن تعرف كيف تحدث عملية اختراق واتساب.

نتناول في هذا الموضوع كيف تعرف أن حسابك في واتساب مخترق، إلى جانب الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتحقق من أمان حسابك، وأهم العلامات الدالة على الاختراق.

كيف تعرف أن حسابك في واتساب مخترق؟

من المحتمل جدا أن يتعرض حساب واتساب للاختراق في وقت ما، إذ إنه في النهاية خدمة مراسلة شائعة للغاية، مما يجعله هدفا رئيسيا للمتسللين لشن هجماتهم الإلكترونية.

ويستطيع المهاجم اختراق حسابك في واتساب عن طريق خداعك لإعطائه رموز التحقق، أو استخدام برامج التجسس، أو إرسال البرامج الضارة كمرفقات، وربما استنساخ رقم هاتفك أو حسابك في واتساب.

ومع ذلك، لا ينجح الهجوم إلا بعد تفاعلك مع المهاجم بطريقة ما، مثل النقر فوق رابط أو تنزيل ملف أو الرد على رسالة.

وفيما يلي نظرة على العلامات المحتملة التي تشير إلى أن حسابك في واتساب مخترق.

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نشاط غريب

كن حذرا عند تلقي رسائل واتساب عشوائية من جهات اتصال لم تضفها أو من جهات اتصال سابقة لم تعد موجودة في قائمة جهات اتصالك، إذ يضيف المتسللون أحيانا جهات اتصال أخرى باستخدام حسابك في واتساب. وإذا تلقيت أي رسائل من جهة اتصال لا تعرفها، فقد يكون شخصا آخر يدخل إلى حسابك في واتساب.

وعند رؤية رسالة مرسلة أو أكثر وكنت متأكدا من أنك لم تكن أنت من أرسلها فقد يكون حسابك في واتساب مخترقا. وإن أخبرك أصدقاؤك أنهم تلقوا رسائل عشوائية أو روابط تصيد احتيالي من حسابك في واتساب، فإن ذلك يعني أنه مخترق.

ويميل المتسللون الذين لديهم حق الوصول إلى حسابات أشخاص آخرين في واتساب إلى إرسال الكثير من الرسائل العشوائية إلى قوائم جهات اتصال هذا المستخدم. كما تشمل العلامات الأخرى للنشاط المشبوه أصواتا غريبة عند إجراء المكالمات.

وإذا سمعت أصواتا مشبوهة عند إجراء مكالمات أو إرسال مقاطع صوتية، فقد يكون هذا ناتجا عن برامج تجسس مثبتة على هاتفك دون علمك.

تلقي رموز التحقق

إذا وصلتك رسالة نصية من واتساب تحتوي على رمز التحقق، وأنت لم تطلبه، فإن هذا قد يكون علامة على أن شخصا ما يحاول الاستيلاء على حسابك، إذ تحتاج إلى رمز التحقق إذا حاول شخص ما تسجيل حساب واتساب باستخدام رقم هاتفك. ومع ذلك، بدون هذا الرمز المكون من 6 أرقام لا يمكن لأحد غيرك إكمال عملية التحقق. لذا، لا ترد أبدا على مثل هذه الإشعارات ولا تشارك هذا الرمز أبدا.

أجهزة غير معروفة مرتبطة بحسابك

من السهل معرفة إذا كانت هناك أجهزة غير معروفة أخرى مرتبطة بحسابك في واتساب من خلال الانتقال إلى إعدادات واتساب ومن ثم تحديد الأجهزة المرتبطة. وفي حال وجود أجهزة أخرى، بالإضافة إلى الأجهزة التي تستخدمها بنفسك، ولا تعرف عنها شيئا، فإن هذه علامة أكيدة على أن حسابك في واتساب مخترق.

تغيير معلومات اتصالك

أثناء تصفح حسابك، إن لاحظت وجود بعض التغييرات في تفاصيل حسابك، مثل تغيير صورة العرض أو اسمك أو حالتك، فإن ذلك يعني أن حسابك في واتساب مخترق.

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قراءة الرسائل غير المقروءة

عندما تفتح تطبيق واتساب، ترى عادة عددا من الإشعارات للرسائل الجديدة التي لم تقرأها بعد. إذا بدأت تلاحظ أن الرسائل غير المقروءة أصبحت مقروءة دون أن تفتحها بنفسك، فمن المحتمل أن شخصا آخر قد قرأها قبل أن تتاح لك الفرصة لقراءتها.

أداء الهاتف الضعيف

قد يجري تثبيت البرامج الضارة على هاتفك لأنك نزلتها دون أن تلاحظ أو لأن شخصا ما استولى على هاتفك وثبتها، وقد يكون أداء هاتفك المحمول علامة واضحة، فإذا لاحظت أن بطاريتك تنفد بشكل أسرع من المعتاد، فقد يعني هذا أن التطبيقات المخفية تعمل في الخلفية.

وعندما يعمل الهاتف المحمول بكامل طاقته، فإنه يتباطأ ويتعطل ويتجمد وتكون درجة حرارة البطارية أعلى من المعتاد. وهذه بعض العلامات التي يسهل اكتشافها والتي تشير إلى وجود خطأ ما.

تسجيل الخروج من حسابك

تعد هذه بمنزلة المرحلة الأخيرة، إذ يحاول المخترق السيطرة الكاملة على حسابك. إذا لم تتمكن فجأة من تسجيل الدخول إلى حسابك في واتساب، فقد يكون شخص آخر مسؤولا وتحتاج إلى استعادة حسابك.

تأخر أو تعطل وظائف واتساب

إذا واجهت تأخيرات أو تباطؤا أو انقطاعات في تطبيق واتساب، فقد يكون ذلك علامة على وجود حساب مخترق. قد يستخدم المتسللون الوصول غير المصرح به للتلاعب بأداء تطبيقك.

ماذا تفعل عند اختراق حسابك في واتساب؟

إذا كنت تشك في أن حسابك في واتساب مخترق، فإليك دليلا مفصلا قد يساعدك في استعادة الحساب وتأمينه:

تسجيل الخروج من جميع الأجهزة

الخطوة الأولى هي منع أي وصول غير مصرح به آخر عن طريق تسجيل الخروج فورا من جميع الأجهزة التي قد يكون حسابك نشطا عليها.

ومن أجل فعل ذلك، افتح واتساب عبر هاتفك، وانقر فوق النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك، وانقر فوق الإعدادات.

بمجرد الدخول إلى الإعدادات، انقر فوق الأجهزة المرتبطة، وعندها ستظهر قائمة بجميع الأجهزة المرتبطة حاليا بحسابك في واتساب.

قد تكون هذه الأجهزة هواتف أو أجهزة لوحية أو أجهزة حواسيب أخرى استخدمت فيها واتساب ويب سابقا.

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الآن، انقر فوق كل جهاز وسجل الخروج. يؤدي هذا الإجراء بشكل أساسي إلى إلغاء الوصول لأي مستخدمين غير مصرح لهم قد يكونون مسجلين الدخول إلى حسابك في واتساب.

من خلال إجبارهم على تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام بياناتك، فإنك تكسب الوقت فعليا وتجعل من الصعب عليهم الحفاظ على الوصول.

تمكين المصادقة الثنائية

تضيف المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان إلى حسابك، حيث لن يتمكن الآخرون من تسجيل الدخول بدون رمز ثانوي يرسل إلى رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني المسجل.

من أجل تمكين المصادقة الثنائية، انتقل إلى الإعدادات، ومن ثم الحساب، وانقر على التحقق بخطوتين. ويمكنك هنا اختيار رقم تعريف شخصي، أو تمكين فتح القفل ببصمة الإصبع لمزيد من الأمان.

وإذا كانت المصادقة الثنائية مفعّلة، فإنه يجب تغيير رقم التعريف الشخصي.

إبلاغ واتساب عن الاختراق

أخبر واتساب بالنشاط المشبوه. ويمكنك الاتصال بالمنصة من خلال مركز المساعدة. افتح واتساب وانتقل إلى الإعدادات، ومن ثم إلى المساعدة. انقر على "مركز المساعدة". يوجد في أسفل يمين الشاشة مربع أخضر صغير مكتوب عليه كلمة "الدعم"، انقر عليه من أجل فتح نموذج "اتصل بنا".

صف الموقف بإيجاز (اختراق الحساب، الوصول غير المصرح به، إلخ)، واذكر أي تفاصيل ذات صلة، مثل الوقت الذي تشك في حدوث الاختراق فيه، أو إذا لاحظت أي نشاط غير عادي، وأرسل الرسالة.

البحث عن البرامج الضارة

تأكد من أن هاتفك آمن، إذ قد تكون البرامج الضارة على هاتفك هي السبب وراء اختراق حسابك في واتساب في بعض الأحيان. لذا، نزل تطبيق مكافحة فيروسات أو مكافحة برامج ضارة من مصدر موثوق به، وأجرِ فحصا شاملا لهاتفك.

تنبيه جهات اتصالك

نظرا إلى أنك قد لا تكون على دراية بمدى الاختراق، فمن الأهمية بمكان إبلاغ جهات اتصالك. أرسل رسالة تشرح الموقف، وحذرهم من أي رسائل مشبوهة قد تبدو كأنها منك، أو اطلب من صديق موثوق إرسال الرسالة نيابة عنك إن كنت لا تستطيع تسجيل الدخول إلى حسابك في واتساب.

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حذف حسابك

إذا تأكدت أن حسابك في واتساب مخترق، فمن الأفضل حذف حسابك فورا باستخدام هاتفك الذكي وفصل كل شيء متصل به، مثل واتساب ويب.

وفيما يلي طريقة حذف حساب واتساب إن كنت تشك في أنه مخترق:

افتح واتساب عبر هاتفك الذكي، وليس عبر متصفحك.

انقر فوق أيقونة الإعدادات، ومن ثم الحساب.

حدد حذف حسابي، ومن ثم أدخل رقم هاتفك المحمول باستخدام التنسيق الدولي الكامل.

انقر فوق حذف حسابي.

في هذه الحالة، يجري حذف كل سجل رسائلك، بالإضافة إلى النسخ الاحتياطية الموجودة ضمن جوجل درايف أو آبل آيكلاود، مع إزالتك من جميع مجموعات واتساب.

كيفية حماية حسابك في واتساب من الاختراق؟

تستطيع حماية حسابك في واتساب من الاختراق من خلال عدم ترك هاتفك الذكي في مكان يستطيع أي شخص الوصول إليه، لأنه إذا كان لدى أحد المتسللين إمكانية الوصول إلى هاتفك، يصبح من السهل اختراق حسابك في واتساب عن طريق تسجيل رقمك عبر واتساب في هاتفه وطلب رمز التحقق والحصول عليه وقراءته من هاتفك.

وتستطيع استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) لتعزيز أمانك وخصوصيتك عبر الإنترنت. ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أنه يجب تكامل الشبكة الخاصة الافتراضية مع ممارسات الأمان الجيدة لإنشاء دفاع قوي ضد الاختراقات المحتملة.

وحافظ على تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار، إذ غالبا ما تتضمن التحديثات تصحيحات أمان تحمي من التهديدات الجديدة، وتضمن التحديثات المنتظمة الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والتحسينات.

وكن حذرا من الروابط والرسائل المشبوهة، ولا تنقر فوق الروابط أو تنزل المرفقات من مصادر غير معروفة أو مشبوهة، إذ غالبا ما يستخدم المتسللون أساليب التصيد الاحتيالي لخداع المستخدمين وإقناعهم بتقديم معلومات شخصية أو تثبيت برامج ضارة.

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وتأكد من إهمال إشعارات الجوائز الغريبة والتذكيرات المشبوهة والعروض الرخيصة، وكن حذرا بشكل خاص عند تلقي مثل هذه الرسائل عبر واتساب حتى إذا تلقيتها من إحدى جهات اتصالك، فقد يكون هناك هجوم اختراق كامن خلفها.

وتوفر المصادقة الثنائية مستوى إضافيا من الحماية ضد هجمات القراصنة المحتملة حتى بالنسبة لتطبيق واتساب الذي يتضمن تشفيرا للدردشة من طرف إلى طرف.

وتوصي العديد من الجهات باستخدام المصادقة الثنائية، كما أنها إلزامية للعديد من أنواع الحسابات، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وفي حالة واتساب، لا تنفذ خطوة المصادقة الإضافية كالمعتاد من خلال إنشاء رمز لمرة واحدة باستخدام تطبيق أو رقم مصادقة المعاملة المقابل، ولكن باستخدام رقم التعريف الشخصي الذي يمكنك تعيينه بنفسك والذي يجب أن تتذكره ولا تشاركه أبدا.

وفيما يلي طريقة تشغيل المصادقة الثنائية لحساب واتساب:

انقر فوق قائمة النقاط الرأسية الثلاث للوصول إلى قائمة الإعدادات.

في النافذة التي تظهر، انقر فوق الحساب، ومن ثم التحقق بخطوتين.

انقر فوق تشغيل، واختر رقم تعريف شخصي مكونا من 6 أرقام.

أعد إدخال رقم التعريف الشخصي مع تأكيده.

أدخل عنوان بريد إلكتروني لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي إذا نسيته.

وتستطيع أيضا استخدم ميزة القفل لرفع مستوى حماية حسابك في واتساب إلى مستوى جديد، من خلال تشغيل قفل الشاشة في أجهزة آيفون أو قفل التطبيق في أجهزة أندرويد عبر إعدادات الخصوصية في واتساب، حتى تتمكن أنت فقط من الوصول إلى التطبيق.

وبناء على جهازك، يمكنك بعد ذلك إلغاء قفل التطبيق باستخدام بصمة إصبعك أو من خلال التعرف على الوجه.

وتأكد من أن كلمة المرور المرتبطة بحسابك في واتساب والبريد الإلكتروني المرتبط به قوية وفريدة، وتجنب استخدام كلمات مرور وأرقام تعريف شخصية يمكن تخمينها بسهولة.

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وراجع إعدادات الخصوصية والأمان في واتساب بانتظام للتأكد من ضبطها وفقا لتفضيلاتك، وقد يؤدي تحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية صورة حسابك وحالتك ومعلومات آخر ظهور إلى تقليل تعرضك للمتسللين المحتملين.

وإذا كنت تستخدم واتساب ويب، فإنه يجب التحقق بانتظام من قائمة الأجهزة التي يكون حسابك في واتساب نشطا عليها، وإذا لاحظت جهازا أو جلسة غير معروفة فإنه يجب تسجيل الخروج منها فورا لمنع الوصول غير المصرح به المحتمل.

كيف يمكن اختراق حسابك في واتساب؟

فيما يلي أكثر الطرق شيوعا التي يحاول من خلالها المتسللون اختراق حسابك في واتساب:

الهندسة الاجتماعية

تعد الهندسة الاجتماعية بمنزلة طريقة للتلاعب بالأشخاص لاستخراج معلومات حساسة، مثل كلمات المرور أو رموز التحقق. وفي سياق واتساب، يمكن للمتسللين تسجيل رقمك عبر أجهزتهم وطلب رمز التحقق للوصول إلى حسابك.

ويسجل المتسللون رقمك عبر واتساب عن طريق تنزيل التطبيق عبر هواتفهم، وإدخال رقم هاتفك، والحصول على رمز التحقق للوصول إلى الحساب. ويرسل رمز التحقق إلى هاتفك، ومن ثم يحاول المتسلل خداعك لتسليم الرمز.

وإذا تلقيت رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق من واتساب واتصلت إحدى جهات اتصالك عبر واتساب فورا وطلبت منك مشاركة رمز التحقق، فلا تُعطِه، لأنه بمجرد مشاركة رمز التحقق يمكن للمتسلل استخدامه للوصول إلى حسابك في واتساب.

إعادة توجيه مكالمات واتساب

تعد إعادة توجيه مكالمات واتساب بمنزلة طريقة يستخدمها المتسللون للوصول إلى حساب الضحية وجميع المكالمات الواردة.

وقد تتلقى رسالة أو بريدا إلكترونيا أو مكالمة هاتفية تخدعك من أجل الاتصال برقم برمز واجهة الإنسان والآلة (MMI). وإذا وقعت في الفخ وأجريت المكالمة، فإنه يجري إعادة توجيه مكالماتك تلقائيا إلى رقم المهاجم.

وبعد أن يعيد المهاجم توجيه مكالماتك إلى هاتفه، يمكنه تثبيت واتساب وتسجيل رقمك وطلب رمز التحقق من خلال مكالمة هاتفية. لذا، تجنب الرد على الرسائل أو الطلبات من جهات اتصال غير معروفة، وتجنب أيضا الاتصال بأرقام غير معروفة.

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اختراق واتساب ويب

توجد طريقة شائعة أخرى وهي اختراق إصدار واتساب ويب. ومن أجل الوصول إلى واتساب ويب وتسجيل الدخول إليه، يتعين على المستخدمين مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر عبر خدمة متصفح الويب.

ويأخذ المتسللون رمز الاستجابة السريعة من واتساب ويب ويضعونه ضمن صفحة ضارة.

وإذا مسحت رمز الاستجابة السريعة المزيف باستخدام واتساب أو حتى في بعض الأحيان باستخدام كاميرا هاتفك، فإن بإمكانهم سرقة بيانات تسجيل دخولك واستخدامها لاختراق حسابك في واتساب.

وقبل مسح أي رمز استجابة سريعة، تحقق من الرمز قبل مسحه.

برامج التجسس على واتساب

يمكن للمتسللين استخدام برامج التجسس للوصول إلى حسابك في واتساب عن طريق تثبيتها عبر الجهاز.

وتعد الروابط الضارة والتطبيقات الخارجية ومرفقات البريد الإلكتروني التي ينقرون عليها أو ينزلونها من أكثر الطرق شيوعا التي يصيب بها الأشخاص هواتفهم عن غير قصد ببرامج التجسس.

وبمجرد التثبيت، يمكن لبرنامج التجسس تسجيل رسائل واتساب الخاصة بالضحية وإرسالها إلى المتسلل، الذي يمكنه الوصول إلى الرسائل النصية والصوتية والحالات والصور ومقاطع الفيديو والمزيد.

وتستطيع حماية هاتفك من خلال حل أمان للأجهزة المحمولة يكتشف ويحظر النصوص والرسائل والروابط الضارة، ويفحص صفحات الويب والتطبيقات، وينبهك في حالة الخطر.

كما ينبغي مراجعة أذونات التطبيقات عبر هاتفك بانتظام والتحقق من أي تطبيقات مشبوهة لا تتذكر تثبيتها.

هجمات الويب المظلم

تُباع أدوات وخدمات اختراق واتساب عبر الويب المظلم، كما تُسرب المعلومات الشخصية في حالات الاختراق، بما في ذلك أرقام الهواتف.

ويحصل المحتالون على جميع المعلومات التي يحتاجون إليها من الويب المظلم، ومن ثم يدخلون إلى حسابات واتساب للحصول على أموال منك أو من عائلتك.

ويجب التحقق بانتظام مما إذا كانت معلوماتك الشخصية متاحة عبر الإنترنت، واتخاذ خطوات لتقليل بصمتك الرقمية.

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وتستطيع استخدام أداة مراقبة الهوية الرقمية التي يمكنها تنبيهك في الوقت الفعلي عندما تكون معلوماتك الشخصية متاحة عبر الويب العام أو المظلم، وتساعدك في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر.

كيف يمكنك معرفة من اخترق حسابك في واتساب؟

بالرغم من أنه يمكنك طلب معلومات الحساب عبر مركز مساعدة واتساب، فإن هذه التقارير لا تحتوي على أي معلومات حول مَن سجّل الدخول إلى حسابك في واتساب أو من اخترقه.

ومع ذلك، يمكنك الانتقال إلى الأجهزة المرتبطة لمعرفة إذا كانت هناك أي علامات تشير إلى أن حسابك مخترق.

وإذا رأيت جهازا غير معروف مدرجا، فيمكنك القول تقريبا على وجه اليقين إن شخصا ما قد اخترق حسابك في واتساب.

هل يمكن رؤية الرسائل المحذوفة عبر واتساب؟

نظرا إلى أن واتساب يتضمن تشفيرا من طرف إلى طرف ويخزن الرسائل عبر جهازك، فليس من السهل الوصول إلى حسابك من جهاز آخر وقراءة الدردشات المحذوفة سابقا.

ومع ذلك، إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى هاتفك الذكي، فمن المحتمل جدا أن يحصل على النسخ الاحتياطية. وإذا قدم هذا الشخص رقم هاتفك المحمول لاستعادة سجل الرسائل، فإنه يتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق، وهو كل ما يحتاج إليه لإدخاله عبر هاتفه الذكي من أجل تنزيل نسخة احتياطية كاملة لسجلك.

المحافظة على حسابك في واتساب من الاختراق

إليك مجموعة من النصائح للمحافظة على أمان حسابك في واتساب:

تحقق من جهات اتصالك

يعد وجود أصدقاء جدد مضافين إلى قائمة جهات اتصالك لا تعرفهم بمنزلة إحدى العلامات التي تشير إلى أن حسابك في واتساب مخترق. ومن أجل المحافظة على حسابك، يجب الانتقال إلى جهات الاتصال والتحقق لمعرفة من هم الأشخاص الذين لم تضفهم أو لم تسمع بهم، وحذفهم من قائمة جهات الاتصال.

تحقق من رسائل الدردشة

تحقق من رسائل الدردشة الأخيرة لديك، وتحقق مما إذا كانت هناك أي رسائل لا تتذكر إرسالها بنفسك. من خلال التحقق من ذلك، تستطيع المحافظة على أمان حسابك ومعرفة إذا كان شخص آخر يحاول إرسال أي رسائل إلى جهات اتصالك دون علمك.

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تحقق من واتساب ويب

إذا كنت قد تحققت من جهات الاتصال والرسائل ولكنك تريد المزيد من الحماية، فيمكنك محاولة معرفة إذا كان هناك أحد ما يستخدم حسابك عبر واتساب ويب من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ومن ثم تحديد واتساب ويب من الخيارات. إذا فتح التطبيق الكاميرا، فإن هذا يعني أنه لا يمكن لأحد الوصول إلى واتساب ويب.

تحقق من معلومات اتصالك

تحقق دائما من دقة معلومات حسابك ضمن واتساب للتأكد من أنه لا يوجد أي شخص قد اخترق حسابك.

هل يستطيع فريق دعم واتساب مساعدتك؟

يوجد لدى واتساب فريق دعم، ولكنه قادر على مساعدتك بطرق محدودة. وفي حال تعرض حسابك في واتساب للاختراق، فلن يتمكن فريق دعم واتساب من:

إلغاء تنشيط حسابك في واتساب، إذ لا يمكنه التحقق من أنك المالك الشرعي لهذا الحساب.

تحديد موقع الهاتف المسروق أو المفقود من بُعد من جهاز آخر.

توفير بيانات توضح الفرد والوقت والموقع الذي جرى فيه الوصول إلى حسابك.

ويوصي فريق دعم واتساب بتأمين حسابك باتباع الخطوات المذكورة سابقا في المقالة.

المشكلات الأمنية في واتساب

بالرغم من أن تشفير واتساب من طرف إلى طرف، فإنه لا يزال هناك بعض نقاط الضعف في السلسلة التي تمثل تهديدات خطيرة محتملة لحسابك في واتساب.

النسخ الاحتياطي

إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد، فإن بإمكانك عمل نسخة احتياطية لجميع جهات الاتصال ومحادثات واتساب عبر جوجل درايف. وإذا كان لديك آيفون، تنتقل هذه النسخ الاحتياطية إلى حساب آيكلاود. وبمجرد خروج هذه البيانات من منظومة واتساب، تصبح في أيدي بروتوكولات الأمان وسياسات خصوصية جوجل وآبل.

البيانات الوصفية مرئية

بالرغم من أن محادثات واتساب مشفرة من طرف إلى طرف، فإن البيانات الوصفية ليست كذلك. وفي كثير من الحالات قد تكون البيانات الوصفية أكثر ضررا من المحادثات الفعلية. وتتضمن البيانات الوصفية من تتحدث إليه وتاريخ المحادثة ووقتها. تمكن المدعون العامون في كثير من الأحيان من إدانة المجرمين وسجنهم بناء على أدلة البيانات الوصفية وحدها.

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مشاركة البيانات مع ميتا

تمتلك ميتا كل من فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وتتصرف الشركة على أن بيانات المستخدم ملك لها، ما يعرضك للإعلانات المستهدفة، وربما يجري تسليم بياناتك إلى جهات تطبيق القانون بناء على طلبهم.

الأسئلة الشائعة عن كيفية معرفة أن حسابك في واتساب مخترق

هل يمكن اختراق هاتفك عن طريق إرسال رسالة إليك عبر واتساب؟

من غير المرجح للغاية أن يُخترق هاتفك أو حسابك في واتساب بمجرد تلقي رسالة نصية. تتطلب البرامج الضارة عادة تفاعل المستخدم مع المهاجم، ما يعني أنه يتعين عليك النقر فوق رابط أو تنزيل ملف أو الرد على رسالة. إذا تلقيت رسالة مشبوهة، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو الإبلاغ عنها وحذفها ونسيانها.

ومع ذلك، أصبح اتجاه جديد للهجمات المتطورة أكثر شيوعا. في هذه الحالة، يمكن للمستخدم اختراق هاتفك بمجرد إرسال صورة أو ملف GIF أو نص أو ملف. وتُعرف هذه الأنواع من الهجمات بالهجمات العديمة التفاعل، لأن الضحية لا يحتاج إلى التفاعل مع الرسالة للمخاطرة بالاختراق. ومن الأمثلة الشهيرة على البرامج الضارة القادرة على اختراق الهاتف بمجرد إرسال رسالة نصية هو "Pegasus".

هل يمكن اختراقك عبر الرد على رسالة واتساب؟

يوصي الخبراء بعدم التفاعل أبدا مع المرسلين غير المعروفين، أو النقر فوق الروابط، أو فتح المرفقات، أو إعطاء معلومات.

هل يمكن اختراق حسابك في واتساب دون هاتفك؟

توجد طريقة لاختراق حسابك في واتساب حتى لو لم يكن لدى المهاجم هاتفك. في حين يسمح واتساب بخط هاتف نشط واحد فقط لكل حساب، فقد يستخدم المهاجمون برامج ضارة تعيد توجيه جميع رسائلك النصية ومكالماتك الهاتفية إلى رقم هاتف يملكونه، ومن ثم يسجلون الدخول إلى واتساب باستخدام رقم هاتفك ويطلبون رمز التحقق الذي يعاد توجيهه تلقائيا إلى هواتفهم.

كما توجد طريقة أخرى لاختراق حسابك في واتساب بدون هاتف، وهي اختراق واتساب ويب، حيث يمكن فعل ذلك عن طريق خداع المستخدم لمسح رمز الاستجابة السريعة الذي يعطي المتسلل حق الوصول.

هل يمكن التنصت على مكالمات واتساب؟

من الناحية النظرية، يمكن التنصت على مكالمات واتساب، ولكن في الممارسة العملية، يجعل التشفير من طرف إلى طرف عملية التنصت صعبة للغاية. والوقت الوحيد الذي قد يحدث فيه ذلك من الناحية النظرية هو إذا كان هناك ثغرة غير مُعالَجة وغير مكتشَفة في التشفير.

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فإذا اكتشفها أحد المتسللين أولا، فإن بإمكانه استغلالها بسرعة قبل أن تتمكن واتساب من تصحيحها. وبشكل عام، يعد التنصت على مكالمات واتساب أمرا صعبا للغاية.

كيف يمكن تسجيل الخروج من حساب واتساب المخترق؟

لا توجد كلمة مرور لحساب واتساب، لذا فإن تسجيل الخروج غير ممكن. إذا شعرت أن شخصا ما لديه حق الوصول إلى حسابك، فإن ما يعادل تسجيل الخروج هو إلغاء تثبيت واتساب عبر هاتفك وإعادة تثبيته وإعادة تسجيل رقمك. يؤدي هذا تلقائيا إلى تسجيل خروج أي أجهزة أخرى مرتبطة بحسابك.

ختاما، في ظل تبادل مليارات الرسائل يوميا، يحافظ واتساب على تواصل العالم. ومع ذلك، مثل أي منصة عبر الإنترنت، فإنه يتطلب اليقظة لضمان خصوصيتك وأمانك. ومن خلال التعرف على علامات التحذير من اختراق حسابك في واتساب والخطوات الواجب اتخاذها، تصبح قادرا على الاستجابة بسرعة إذا لزم الأمر. كما يجب الاطلاع دائما على عمليات الاحتيال الشائعة والعمل على تنمية عادات صحية عبر الإنترنت للحفاظ على تجربة واتساب إيجابية وآمنة.