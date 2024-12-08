خطوات للتخلص من إزعاج طلبات تغيير كلمات المرور في ويندوز

كثيرا ما تظهر بحواسيب ويندوز نوافذ حوار تطلب من المستخدم تغيير كلمة المرور، وهو ما يسبب إزعاجا كبيرا للمستخدم. وهنا يبحث الكثير من المستخدمين عن طريقة للتخلص من هذه النوافذ المزعجة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

ويتم التخلص من هذه النوافذ عن طريق ما يعرف باسم "محرر التسجيل"، الذي يتم فتحه عن طريق إدخال كلمة "Run" في خانة البحث، ثم النقر عليه والقيام بالخطوات التالية:

1. قم بإدخال كلمة "regedit" في خانة الإدخال المفتوحة حينئذ، ثم انقر على زر "OK"، وهو ما يؤدي إلى فتح محرر التسجيل.

2. في الجزء الأيسر من النافذة انقر على ما يسمى المفتاح الفرعي للتسجيل "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters".

3. وفي الخطوة التالية انقر في الجزء الأيمن من النافذة على المدخل "DisablePasswordChange" بواسطة الزر الأيمن للفأرة.

4. عندئذ تظهر قائمة، وهنا يجب النقر على "Change" الموجود بداخلها.

5. يجب إدخال القيمة "1" في الخانة الظاهرة حاليا، ثم النقر على زر "OK".

6. يجب إغلاق محرر التسجيل وبذلك تنتهي الخطوات.

وبهذه الطريقة يتخلص المستخدم من الإزعاج الناجم عن الطلبات المتكررة بتغيير كلمات المرور الخاصة بتسجيل الدخول.

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كلمة مرور صعبة

وأشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا إلى أنه يجب تعيين كلمة مرور صعبة بحيث لا يتم تخمينها بسهولة، وفي الوقت نفسه يجب ألا تكون كلمة المرور صعبة ومعقدة، حتى يتمكن المستخدم من استعمالها مع بذل جهد معقول.

ويمكن تعيين كلمة المرور من خلال اختيار الحرف الأول من كلمات الجمل، التي يتم حفظها في الذاكرة، وينبغي أن تشتمل كلمة المرور على حروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة.

ونظرا لأن المستخدم يمكنه تذكر عدد محدود من الجمل، ويجب استعمال كلمة مرور خاصة مع كل تطبيق أو خدمة على الإنترنت، فإنه يمكن استعمال الورقة والقلم والاعتماد على إستراتيجية ورقة كلمة المرور، حيث يتكون الجزء الأول من جميع كلمات المرور من الجملة التذكيرية، أما الجزء الثاني من كلمة المرور فيكون خاصا بكل خدمة أو تطبيق فقط.

وإذا تمكن الغرباء من الوصول إلى الورقة، فإنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى حسابات المستخدم، ومن الأساليب المفيدة أيضا استعمال ما يعرف باسم برامج إدارة كلمات المرور.