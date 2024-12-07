خطوات لمواجهة مشاكل الفأرة

تعد مشاكل الفأرة من المشاكل الشائعة عند استخدام الحاسوب، حيث ترفض الفأرة على سبيل المثال تنفيذ الأوامر أو يتحرك مؤشرها في اتجاه مختلف مرارا وتكرارا.

وأوضحت مجلة التكنولوجيا "كمبيوتر بيلد" الألمانية أنه يمكن مواجهة مشاكل الفأرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. التنظيف: اقلب الفأرة، وقم بإزالة أي أوساخ من الأسطح المنزلقة.

2. بالنسبة لأجهزة الفأرة التي تستخدم منفذ يو إس بي (USB)، قم بإزالة الكابل أوقطعة اللاسلكي، ثم قم بتوصيله مرة أخرى بمنفذ يو إس بي. وإذا لزم الأمر، أعد تشغيل الحاسوب.

3. قد يكون عرض مسار الفأرة ممكنا في برنامج تشغيل الفأرة. من الأفضل إيقاف تشغيل عرض مسار الفأرة، وذلك من خلال الضغط على مفتاحي ويندوز (Windows) وآر (R)، ثم إدخال "main.cpl" في حقل الأمر، ثم النقر على "موافق".

وفي مربع حوار النظام، الذي يفتح، انتقل إلى "خيارات المؤشر"، وإذا لزم الأمر قم بإلغاء تحديد "إظهار مسار الفأرة".

4. يمكن لوسادة الفأرة في كثير من الأحيان أن تمثل حلا لمشاكل الفأرة، لذا حاول استخدام وسادة للفأرة بدلا من استخدام الفأرة على سطح المكتب أو الطاولة مباشرة.

5. إذا فشلت كل الخطوات الأخرى، قم بإجراء اختبار شامل باستخدام فأرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت الفأرة القديمة بها عطب أم لا.