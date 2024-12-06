مريضان مشلولان يعودان للمشي بفضل التكنولوجيا

لأول مرة في العالم استخدم جراحون تقنية تُدعى التحفيز العميق للدماغ من أجل إعادة إحياء الألياف العصبية الخاملة في الحبل الشوكي واستعادة السيطرة على عضلات الساق. وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وأفادت "سكاي نيوز" أن مريضين مشلولين تمكنا من المشي لمسافات قصيرة وحتى صعود السلالم مرة أخرى بعد زرع أقطاب كهربائية في أدمغتهما.

وذكرت أن كلا المريضين تعرضا لأضرار جسيمة في العمود الفقري، مما يعني أنهما كانا يعتمدان على كرسي متحرك قبل العملية.

أحد المريضين هو لفجانج جيغر (54 عاما) كسر ظهره في حادث تزلج عام 2006 مما سببه له شللا في أطرافه السفلية، ولكن منذ أن زرع الأقطاب الكهربائية قبل عامين، عمل بشكل مكثف مع أخصائيي العلاج الطبيعي ليستعيد حركة أطرافه.

وقال جيغر "إذا أردت يمكنني المشي قليلا وأستطيع صعود ونزول الدرج، وإذا احتجت إلى شيء في المطبخ حيث يمكنني الوقوف، فيمكنني الاعتماد على نفسي".

وأضاف "إن التكنولوجيا تتطور شيئا فشيئا، لذا لا أعتقد أننا سنحتاج إلى كرسي متحرك في المستقبل.. صحيح أنه طريق طويل، لكنني أعتقد أن الحلم أصبح حقيقة".

وقد جاء هذا الإنجاز من قبل علماء الأعصاب في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان "إي بي إف إل" (EPFL)، حيث أجرى العلماء تجاربهم على الفئران واستخدموا الذكاء الاصطناعي لرسم خريطة عصبية للدماغ، تضم الخلايا العصبية ومساراتها لتحديد الخلايا العصبية المسؤولة عن المشي.

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وقد ركزوا في بحثهم على المنطقة تحت المهاد وهي منطقة صغيرة تقع في وسط الدماغ مسؤولة عن تحفيز الجسم للعديد من العمليات الحيوية، وكانت المفاجأة عندما وجدوا منطقة مجاورة لمنطقة تحت المهاد واكتشفوا أن لها دورا حيويا في المشي.

وكان الأمر غير متوقع لدرجة أن العلماء الآخرين بدؤوا يشككون في هذا الاكتشاف في البداية ولكنهم وافقوا على نشر البحث في مجلة "نيتشر ميديسن" (Nature Medicine).

وبعد أن كانت الاختبارات ناجحة على القوارض، بدأ الفريق السويسري بتطبيقها على البشر، إذ إن هذه التقنية تُستخدم على نطاق واسع للتحكم في الرجفان لدى المرضى المصابين بمرض باركنسون.

وأشار علماء الأعصاب أن تقنيتهم يمكن إجراؤها على المريض في حالة الوعي الكامل، حيث يمكن للجراحين التأكد أنهم وصلوا إلى المكان الصحيح في الدماغ بالاعتماد على الاستجابة التحفيزية المناسبة.

وقالت البروفيسورة جوسلين بلوخ التي أجرت العمليات في مستشفى جامعة لوزان "بمجرد وضع القطب الكهربي وإجراء التحفيز، قالت المريضة الأولى على الفور (إنني أشعر بساقي)، وعندما زدنا التحفيز قالت (أشعر برغبة في المشي)". وفقا لموقع "سكاي نيوز".

ويعتقد العلماء أن منطقة تحت المهاد الجانبية هذه تُدير أجزاء أخرى من الدماغ لإرسال إشارات عصبية عبر ألياف عصبية خاصة تبقى سليمة حتى بعد إصابة الحبل الشوكي.

وقال البروفيسور جريجوري كورتين كبير علماء الأعصاب في فريق البحث والمدير المشارك في مركز "نيوروريستور" (NeuroRestore) "يُظهِر البحث أن الدماغ ضروري للتعافي من الشلل، وتبيّن أن منطقة صغيرة من الدماغ لم تكن معروفة من قبل كانت مسؤولة عن المشي من خلال تنشيط الاتصالات العصبية المتبقية وتعزيز التعافي العصبي".

وفي الواقع لم يتعاف المريضان تماما، ولم يتمكنا إلا من المشي ببطء لمسافات قصيرة باستخدام عصا أو شيء مساعد، ولكن فريق "إي بي إف إل" أظهر بالفعل أنه يمكن استعادة الحركة باستخدام غرسات خاصة في النخاع الشوكي، ويأملون أن يؤدي تحفيز كل من العمود الفقري والدماغ في المستقبل إلى تعزيز التعافي ومساعدة المرضى على المشي لمسافات أطول وأسرع.