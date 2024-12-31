شركة هواوي والحكومة المغربية تعززان تحويل التعليم الوطني من خلال مشروع المدرسة الرقمية

أعلنت شركة هواوي (Huawei) إتمام مشروع المدرسة الرقمية أو "ديجي سكول 2024" (DigiSchool 2024) في المغرب بنجاح، مما يبرز مساهمتها في ضمان الوصول المتساوي للتكنولوجيا الرقمية لجميع الطلاب في المملكة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتم إطلاق مشروع المدرسة الرقمية في فبراير/شباط 2024، للمساعدة في إعداد الأجيال الجديدة لمواكبة متطلبات عالم متزايد الترابط، وهو جزء من خارطة الطريق الحكومية لإصلاح التعليم 2022-2026.

ويمثل إتمام المشروع المرحلة الأولى الناجحة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأوّلي والرياضة المغربية، وشركة هواوي-المغرب، تحت مبادرة هواوي العالمية للإدماج الرقمي "تيك 4 آل" (TECH4ALL).

وقال ديفيد لي، المدير العام لشركة هواوي-المغرب أن "مشروع المدرسة الرقمية يؤكد أهمية تعزيز المهارات الرقمية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة حقيقية لتحفيز نظام رقمي مقاوم"، وأضاف "مع وجود هذه الشراكة الإستراتيجية، تلتزم هواوي بمواصلة الاستثمار في التدريب والابتكار، ودعم طموحات المغرب في توفير تعليم رقمي شامل وعالي الجودة".

ويركز المشروع على تطوير المهارات الرقمية، وتوفير التدريب للطلاب والمعلمين في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وتطوير الويب، والتطبيقات.

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على مدى العام، حصل المشاركون أيضا على تجربة عملية في الروبوتات والبرمجة، وفرصة لحل الألغاز التقنية، وتحسين الثقافة الرقمية من خلال الألعاب التفاعلية المُصممة لإلهام الإبداع، والمبادرة.

وتم تنظيم مبادرة المدرسة الرقمية 2024 على 4 مراحل، قدمت المرحلة الأولى تدريبا لـ265 معلما من مدارس التعليم الثانوي، على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 12 جهة في المغرب، في حين ركزت المرحلة الثانية على تقديم الدعم المستمر للمدرسين الذين تلقوا التدريب أثناء استخدامهم لهذه المهارات في الفصل الدراسي مع 2650 طالبا، وفي المرحلة الثالثة، تم تنظيم 12 هاكاثونا (ماراثون الابتكار التقني) إقليميا شملت 12 منطقة في المغرب بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني، حيث كُلف 714 طالبا بتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتغلب على تحديات محددة.

وتضمنت المرحلة الرابعة والأخيرة -التي كانت في شهر ديسمبر/كانون الأول- مخيمات تكنولوجية في فاس، ومراكش، وأكادير. بالتعاون مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم، حيث جمعت هذه المعسكرات 180 طالبا و60 معلما من 12 منطقة في المغرب، وقد تم تصميم هذه المخيمات لتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اكتسبها الطلاب في الفصول الدراسية، وفي الهاكاثونات خلال العام.

وتلقت الفرق دعما شخصيا لتحسين مشاريعهم المُقدمة في الهاكاثونات (ماراثونات الابتكار التقني)، وعرضت حلولهم أمام لجنة من الحُكام، مع حصول المشاركات المميزة على جوائز.

واختتمت مبادرة المدرسة الرقمية 2024 بجولة تقييمية للمخيم في أكادير بين 17 و19 ديسمبر/كانون الأول، وضمت الوفود البارزة كلا من محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وعايدة بوكرين، المديرة الجهوية لإقليم أكادير إداوتنان، وشين شياولي، نائب رئيس هواوي- المغرب.

أثناء الجولة، حصل الطلاب على فرصة لعرض مهاراتهم الجديدة من خلال تقديم الحلول التي طوروها للوفد.

ويدعم نجاح برنامج المدرسة الرقمية 2024 التزام الحكومة المغربية المُستمر برقمنة التعليم الوطني والإدماج والمساواة، ويضع المغرب كمثال إقليمي للاستفادة من التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق المساواة والتقدم، وهو هدف تلتزم هواوي أيضا بدعمه.

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تقوم هواوي بتنفيذ مشاريع المدرسة الرقمية 2024 في كينيا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وشيلي، والصين لتوصيل المدارس النائية بالإنترنت، وتعزيز المهارات الرقمية للطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات التعليمية التي يتم تنفيذها حول العالم ضمن برنامج "تيك 4 آل" التابع لشركة هواوي بالتعاون مع شركاء مثل اليونسكو، ومبادرة "كلوز ذي غاب" (Close the Gap).

وبرنامج "تيك 4 آل" هو مبادرة وخطة عمل الانتشار الرقمي طويلة المدى من هواوي، والتي تنفذها بفضل التقنيات والشراكات المُبتكرة، وقد صُممت مبادرة تيك 4 آل لتعزيز الشمولية والاستدامة في العالم الرقمي.