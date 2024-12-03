إيلون ماسك يقدم طلبا قضائيا لمنع "أوبن إيه آي" من التحول لمؤسسة ربحية

تقدم محامو إيلون ماسك بطلب للحصول على أمر قضائي أولي ضد شركة "أوبن إيه آي" والعديد من مؤسسيها وشريكتها الوثيقة مايكروسوفت، لمنعهم من الانخراط فيما يقولون إنه سلوك مناهض للمنافسة. وفقا لتقرير نشره موقع "تيك كرانش".

ويشمل الأمر القضائي كلا من شركة "أوبن إيه آي" ورئيسها سام ألتمان ومايكروسوفت وعضو مجلس الإدارة ريد هوفمان ونائب رئيس مايكروسوفت دي تمبلتون، وتتهم هؤلاء بأنشطة غير قانونية مختلفة. وتشمل هذه الاتهامات ما يلي:

إيقاف المستثمرين عن دعم منافسي "أوبن إيه آي" مثل شركة ماسك الخاصة بالذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI).

الاستفادة من معلومات حساسة تنافسية حُصل عليها بشكل غير مشروع من شراكة "أوبن إيه آي" مع مايكروسوفت.

تحويل هيكل إدارة "أوبن إيه آي" إلى هيكل ربحي ونقل أصول مادية بما في ذلك الحقوق الفكرية المملوكة أو المحتفظ بها أو الخاضعة لسيطرة الشركة، وأي من الشركات التابعة أو المرتبطة بها.

ويؤكد محامو ماسك أن الأمر القضائي يجب أن يُنفذ لتلافي أذى لا يمكن إصلاحه، حيث كتبوا في ملف الدعوى "إن مايكروسوفت وأوبن إيه آي تسعيان لبسط السيطرة عن طريق منع المنافسين من رأس المال الاستثماري، بينما تستمران في استغلال المعلومات الحساسة التنافسية في تطوير الذكاء الاصطناعي الإبداعي".

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وذكر المحامون أن الشروط التي طلبتها "أوبن إيه آي" من المستثمرين تشير إلى مقاطعة جماعية تمنع وصول "إكس إيه آي" إلى رأس المال الاستثماري الأساسي.

وهذه الدعوى هي أحدث هجوم في الصراع القانوني بين ماسك و"أوبن إيه آي"، والتي تتهم الشركة بتخليها عن مهمتها الأصلية كمؤسسة غير ربحية تجعل ثمار أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع.

وزعم ماسك في شكاوى سابقة أنه تعرض للاحتيال بمبلغ يزيد عن 44 مليون دولار، ويدعي أنه تبرع بهذا المبلغ لشركة "أوبن إيه آي" التي كان أحد مؤسسيها ولكنه غادرها عام 2018 بسبب خلافات حول اتجاهها، حيث أعرب ماسك عن مخاوفه بشأن الأضرار الوجودية للذكاء الاصطناعي. وفقا لتيك كرانش.

وأُعلن عن شركة "أوبن إيه آي" في عام 2015 كمنظمة غير ربحية، وفي عام 2019 تحولت إلى شركة بربح محدد، ولكنها الآن في طور التحول إلى شركة ربحية بالكامل، ومن شأنها أن تحتفظ بوضعها غير الربحي ككيان منفصل.

ويزعم محامو ماسك في الأمر القضائي أن "أوبن إيه آي" تحرم "إكس إيه آي" من رؤوس الأموال من خلال إبرام تعهدات من المستثمرين بعدم تمويلها أو تمويل منافسيها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) أن "أوبن إيه آي" طالبت المستثمرين في جولتها التمويلية الأخيرة بالامتناع عن تمويل أي من منافسيها بما في ذلك "إكس إيه آي".

ولم تواجه شركة "إكس إيه آي" مشكلة في جمع الأموال مؤخرا، ويُقال إن الشركة أغلقت جولة تمويل بقيمة 5 مليارات دولار هذا الشهر بمشاركة من المستثمرين البارزين بما في ذلك أندريسن هورويتز وفيدليتي.

وبوجود 11 مليار دولار في البنك تُعتبر "إكس إيه آي" واحدة من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي تمويلا في العالم.

ويزعم طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أن مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" تواصلان مشاركة المعلومات بشكل غير قانوني. وأن العديد من المدعى عليهم بما في ذلك ألتمان يقومون بممارسات تضر بالتنافس في السوق.

وقامت مايكروسوفت بدعم "أوبن إيه آي" لأول مرة في أوائل عام 2019 وعززت الشراكة على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث استثمرت حوالي 13 مليار دولار مقابل ما يعادل 49% من أرباح الشركة.

وسمحت مايكروسوفت لـ"أوبن إيه آي" باستخدام مواردها السحابية بشكل واسع، مما أتاح لها تدريب وتعديل وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تدعم "شات جي بي تي".

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وكتب محامو ماسك أنه إذا لم يوافق على الحكم القضائي، فإن "أوبن إيه آي" لن تحصل على أموال كافيه لدفع التعويضات إن قضت المحكمة في نهاية المطاف لصالح ماسك.

ومن جهة أخرى قال متحدث باسم "أوبن إيه آي" أن المحاولة الرابعة لماسك تعود بنفس الشكاوى التي تفتقر إلى المصداقية. وقد سعت الشركة سابقا إلى رفض دعوى ماسك ووصفتها بأنها "مبالغ فيها" ولا أساس لها من الصحة.