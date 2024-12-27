‫سيارات الدفع الهجين تعود بقوة

أوردت مجلة السيارات "أوتو جازيته" ‫أن سيارات الدفع الهجين "بلاغ-إن" (Plug-in) شهدت في الآونة الأخيرة عودة قوية، لما ‫تقدمه من مزايا في استهلاك الوقود، فضلا عن إمكانية الوصول بها إلى ‫مسافات كبيرة من مدى السير. ‫

وأوضحت المجلة الألمانية أن هذا النوع من الدفع الهجين يعتمد على سواعد ‫محرك احتراق داخلي، مع محرك كهربائي وبطارية يتم شحنها عبر القابس ‫لتغذيته بالتيار، كما أن هذه السيارات تمتاز بتوفير مسافات معقولة من ‫مدى السير قد تتجاوز ألف كيلومتر.

وكدليل على عودة هذه التقنية بقوة ما أعلنته فولكس فاغن هذا العام عن ‫إعادة إحياء التقنية، وطرح عدد كبير من موديلاتها الجديدة بهذه التقنية ‫وبمدى سير يصل إلى أو يتجاوز ألف كيلومتر.

وتقدم مرسيدس أيضا عروضا مثيرة للاهتمام من سيارات الدفع الهجين، كما ‫أنها تعد المنتج الوحيد، الذي يدمج في نظام الدفع هذا بين المحرك ‫الكهربائي ومحرك الديزل الاقتصادي. ‫

جسر العبور

‫وتنظر شركات السيارات لهذه التقنية على أنها الجسر، الذي تعبر عليه ‫بالعملاء، الذين ما زالوا يخافون من شراء سيارة كهربائية، كما أنها تقدم ‫مزايا العالمين للمحركات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي. ‫

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت هذه التقنية تدمج محركات كهربائية بقوة تصل ‫إلى 129 حصانا، وبطاريات لا تستغرق الكثير من الوقت لشحنها سواء في ‫محطات الشحن أو عبر الشواحن المنزلية.

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‫بيانات الملاحة

‫وتتم عملية الانتقال بين القيادة الكهربائية والقيادة بسواعد محرك ‫الاحتراق بشكل سلس، كما أنها تعتمد على تضاريس الطريق وحركة المرور.

‫ولهذا الغرض، تستخدم أنظمة السيارة بيانات الملاحة؛ حيث يحسب النظام في ‫المسافات الطويلة النطاقات، التي ينبغي أن تنطلق فيها السيارة بسواعد ‫المحرك الكهربائي وأين يجب أن يتولى محرك الاحتراق القيادة، على سبيل ‫المثال على الطرق الصاعدة أو على الطريق السريع.

ويتم اقتراح محطات ‫الشحن المناسبة في نظام الملاحة كما هو الحال مع السيارة الكهربائية. ‫ومن المميزات، التي تقدمها السيارات الهجينة عند المقارنة بسيارات الدفع ‫المعتاد إمكانية تشغيل مكيف الهواء قبل بدء تشغيل المحرك.

وهنا يوصى ‫بالاستفادة من هذه الميزة أثناء عملية الشحن لعدم إهدار مخزون البطارية ‫والتأثير على مدى السير، كما أن بعض السيارات تتيح التحكم في مثل هذه ‫المزايا عبر التطبيق، مع إمكانية الضبط بشكل مسبق لأيام الأسبوع وبشكل ‫منفصل.