علماء صينيون يعملون على تصميم روبوت سطح قمري مزود بقدرات شحن

يعتزم علماء صينيون تصميم روبوت سطح قمري مزود بقدرات شحن لمهمة "تشانغ آه-8" والتي من المقرر إطلاقها عام 2028 للهبوط على سطح القمر.

ووفقا لما قاله يوي شياو تشو قائد الفريق البحثي من جامعة داليان للتكنولوجيا وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، فإن "الروبوت متعدد الوظائف سيصمم ليعمل أيضا كمحطة شحن متنقلة، ويزن حوالي 100 كيلوغرام، ويمكنه إجراء تجارب معقدة في البيئة القمرية القاسية، إلى جانب مرافقة مركبة الهبوط القمرية ومراقبة صحتها التشغيلية".

ووافقت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء على إدراج الروبوت السطح قمري في مهمة تشانغ آه-8 القمرية، وفقا لبيان صحفي صادر عن جامعة داليان للتكنولوجيا هذا الأسبوع.

ويهدف المشروع الفضائي إلى معالجة التحديات التقنية، بما في ذلك تحمل درجات الحرارة المنخفضة للغاية في القطب الجنوبي للقمر، وتنفيذ عمليات تحديد المواقع والملاحة والحركة المستقلة دون الاعتماد على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، حيث سيشكل تشانغ آه-8 -إلى جانب تشانغ آه-7- النموذج الأساسي لمحطة أبحاث قمرية.

ومن المتوقع إرسال المسبار تشانغ آه-7 إلى الفضاء حوالي عام 2026 لتنفيذ استكشاف الموارد في القطب الجنوبي للقمر.