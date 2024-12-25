اكتتابات جديدة بقيمة 6 مليارات دولار في شركة "إكس إيه آي" للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "إكس إيه آي" المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والتابعة للملياردير إيلون ماسك الاثنين أنها اختتمت عملية اكتتاب جديدة بقيمة 6 مليارات دولار، من أجل "تسريع تطويرها".

وأشارت الشركة التي تبتكر منتجات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسعى إلى أن تكون منافسا مباشرا لـ"أوبن إيه آي"، مبتكرة برنامج "شات جي بي تي"، إلى أن هذا المبلغ سيُستخدم تحديدا لتعزيز "البنية التحتية المتطورة" للشركة.

ففي منشور عبر منصة إكس، قال رئيس "تسلا" و"سبايس إكس" إن القدرة الحسابية الكبيرة ضرورية.

وترغب الشركة في زيادة قدرة حاسوبها العملاق المخصص للذكاء الاصطناعي "كولوسوس" عن طريق مضاعفة عدد شرائح الرسوميات التي تصنعها شركة "نفيديا" الرائدة في القطاع، من 100 ألف إلى 200 ألف شريحة، وذلك من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل "غروك".

وقد أُطلقت شركة "إكس إيه آي" في يوليو/تموز 2023، وجمعت 6 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي، بينما تبلغ قيمتها حاليا نحو 50 مليار دولار، بحسب قناة "سي إن بي سي" الأميركية.

وكانت "أوبن إيه آي" أنهت في أكتوبر/تشرين الأول عملية اكتتاب بقيمة 6,6 مليارات دولار. وتُقدّر قيمة الشركة بـ157 مليارا.