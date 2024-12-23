شات جي بي تي يتطور بسرعة الضوء لزيادة انتشاره العالمي

كشفت شركة "أوبن إيه آي" المطورة لبرنامج الدردشة "شات جي بي تي" عن إحداث أكثر من 10 ابتكارات تهدف من خلالها إلى زيادة قاعدة المنتفعين بخدماتها واستعراض عضلاتها في مواجهة منافسيها.

في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "لوتون" السويسرية يقول أنوش سيدتاغيا إن العالم الرقمي يراقب من كثب الإعلانات التي تصدرها شركة "أوبن إيه آي" يومًا بعد يوم. فمنذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الشركة عن الكشف عن خدمة جديدة كل يوم عند الساعة 7 مساءً بالتوقيت السويسري.

وفي تغريدة له على منصة "إكس" في بداية الشهر الجاري قال مدير شركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان: "في كل يوم من أيام الأسبوع، سيكون لدينا بث مباشر مع إطلاق أو تقديم عرض توضيحي، وبعض الميزات الجديدة الرئيسية وبعض هدايا عيد الميلاد. لدينا بعض الأشياء الرائعة لمشاركتها، وآمل أن تستمتعوا بها! "عيد ميلاد سعيد".

من جانبها، كشفت الشركة -مساء الجمعة- عن آخر ابتكاراتها الـ12 لشهر ديسمبر/كانون الأول، ونماذج جديدة، مثل "أو 3" و "أو 3" مصغر.

تشير النبرة التي استخدمها سام ألتمان في رسالته إلى أن "أوبن إيه آي" تحاول وضع نفسها كنوع من المتبرعين للإنسانية. من خلال الهدايا المجانية التي أنشأها مهندسوها لمستخدمي "شات جي بي تي" تنتقل الشركة إلى هيكل ربحي، على الرغم من معارضة شركة ميتا وإيلون ماسك.

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تحاول شركة سام ألتمان التي تبحث دائمًا عن استثمارات جديدة، استعراض عضلاتها في مواجهة المنافسين مثل غوغل أو إكس إيه آي وأنثروبيك وميتا. وتهدف "أوبن إيه آي" إلى إظهار أنها اللاعب الأكثر ابتكارًا في سوق الذكاء الاصطناعي فضلا عن محاولة زيادة قاعدة مستخدمي شات جي بي تي والذين يتجاوز عددهم في الوقت الراهن 200 مليون مستخدم.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول كشفت الشركة عن خاصية جديدة تتمثل في إتاحة وظيفة البحث في الوقت الفعلي على الويب لجميع مستخدمي شات جي بي تي. رغم الكشف عن هذه الوظيفة قبل بضعة أسابيع، غير أنها لاتزال تقتصر فقط على المشتركين في الخدمة المدفوعة. ومن خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على البحث على شبكة الإنترنت، بات واضحًا أن "أوبن إيه آي" تريد مهاجمة منافستها بيربلكستي التي تقدم خدمة مماثلة، وبطبيعة الحال شركة غوغل.

وكشفت الشركة -الخميس الماضي- عن كيفية تطور شات جي بي في المستقبل. فبالنسبة لبعض مستخدمي أجهزة ماك، يمكنهم السماح لشات جي بي تي بالتحكم في جزء من الكمبيوتر، بما في ذلك تطبيقات مثل نوشن أو الملاحظات. وبالتالي يستطيع شات جي بي تي متابعة ما يحدث على الشاشة والتحكم في برامج الطرف الثالث.

ورغم أن ميزة "العمل مع التطبيقات" محدودة، غير أن "أوبن إيه آي" تعلق آمالا كبيرة عليها، حيث تحدث سام ألتمان مؤخرًا عن إنشاء وكيل رقمي من شأنه أن يكون بمنزلة "متعاون ذكي للغاية يمكن التعاون معه في مشروع ما. يستطيع الوكيل إنجاز مهمة على أكمل وجه لمدة يومين، أو أسبوعين، ويمكن الاتصال به عند الحاجة".

في 12 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "أوبن إيه آي" لبعض المستخدمين وظيفة مستقبلية، تتيح لشات جي بي تي الرؤية بشكل مباشر. ومن خلال هذه الميزة أصبح من الممكن إرسال الصور إلى الوكيل لتحليلها وتصوير الأماكن مباشرة باستخدام كاميرا الهاتف وطرح الأسئلة على شات جي بي تي.