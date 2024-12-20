إدارة بايدن ندرس تخصيص أراض فدرالية لدفع تطوير الذكاء الاصطناعي

تدرس إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن إذا ما كانت ستخصص أرضا فدرالية لمساعدة شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة في بناء مراكز بيانات لدفع تطوير الذكاء الاصطناعي قدما، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس الخميس.

وركزت الخطة على كيفية تحديد عدد صغير من المواقع الفدرالية التي يمكن أن تضم مراكز البيانات بطرق من شأنها التسريع من البناء ووضعها قرب مصادر طاقة نظيفة، حسبما ذكر مسؤول مطلع على الخطط. ولم يتضح إذا ما كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيبقي على المبادرة.

ولمحت مديرة مجلس الاقتصاد الوطني الأميركي لايل برينارد إلى هذا الجهد في خطاب الخميس بمعهد بروكينغز، إذ كشفت عن مراجعة إدارة بايدن لسلسلة الإمداد.