أوكرانيا تنشر ليزرا جديدا من طراز "تريزوب" قادرا على إسقاط الطائرات

تطور أوكرانيا وتستعرض سلاحًا ليزريًا جديدًا من طراز "تريزوب" قادرًا على إسقاط الطائرات، في خطوة مهمة لتعزيز قدرتها الدفاعية ضد الهجمات الروسية. ويشكل هذا النظام جزءًا من سلسلة ابتكارات دفاعية متقدمة تهدف إلى تحسين القدرات العسكرية لأوكرانيا.

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "نيوزويك"، أوضحت الكاتبة "مايا مهرارا" أن وكالة إنترفاكس-أوكرانيا كشفت عن قيام أوكرانيا بنشر نظام ليزر جديد من طراز "تريزوب" قادر على إسقاط الطائرات. وقال العقيد فاديم سوخاريفسكي، قائد قوات الأنظمة غير المأهولة في القوات المسلحة الأوكرانية، إن ليزر تريزوب قادر على إسقاط الطائرات على ارتفاع يزيد قليلا عن 1.2 ميل، ويعمل المسؤولون حاليًا على تحسين المدى.

واعتبرت الكاتبة أن نشر أوكرانيا لهذا الليزر الجديد يعد أمرًا بالغ الأهمية لأنه ضروري لاستمرارها في القتال ضد روسيا من خلال الابتكار في مجال الأسلحة، ومع تصاعد التوتر بين البلدين وانتشار المزيد من الأسلحة بعيدة المدى، كان على كييف ابتكار طرق جديدة للدفاع عن نفسها.

بالإضافة إلى ليزر تريزوب، أشار سوخاريفسكي إلى أن أوكرانيا تعمل أيضًا على تطوير طائرات مسيرة "إم" تحمل تحتها طائرتين مسيرتين، وهي واحدة من العديد من التطورات الأخيرة في مجال الأسلحة. وتمكّن هذه الأسلحة الجديدة أوكرانيا من استخدام طرق مختلفة لمحاربة موسكو.

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ونظرًا لأن كلمة "تريزوب" معناها "رمح ثلاثي الشعب"، وهو جزء من شعار النبالة الأوكراني، يُعتقد أن ليزر تريزوب تم إنتاجه محليًا.

دراغون فاير

وأشارت الكاتبة أنه لا يُعرف سوى القليل من التفاصيل عن نوع وخصائص سلاح تريزوب، وفقًا لموقع "ميليتارني". ومع ذلك، في أبريل/نيسان من هذا العام، ورد أن المملكة المتحدة كانت تخطط لإرسال العينات الأولى من نظام الدفاع الجوي بالليزر "دراغون فاير" إلى أوكرانيا.

وذكرت الكاتبة أنه تم تطوير نظام الدفاع الجوي بالليزر "دراغون فاير" في البداية من قبل شركات بريطانية مثل إم بي دي إيه يو كي وليوناردو يو كي وكنيتيك غروب في عام 2018. وهو نظام ليزر بقدرة تزيد عن 50 كيلوواطا وما يزال قيد الاختبار. وكان وزير الدفاع البريطاني السابق جرانت شابس قد صرح سابقًا بأن نظام "دراغون فاير" قد يُستخدم في إسقاط الطائرات المسيرة الروسية، ومن المتوقع نشره في عام 2027.

وتم إنشاء قوات الأنظمة غير المأهولة قبل أقل من 6 أشهر وتعمل على طول خط المواجهة في الوحدات القتالية والعلمية التي "تغطي مكونات الجو والبر والمياه"، وفقًا لسوخاريفسكي.

ونقلت الكاتبة عن سوخاريفسكي قوله خلال مؤتمر "آفاق صناعة الدفاع الأوروبية للتعاون مع صناعة الدفاع الأوكرانية": "يمكننا أن نؤكد أن أوكرانيا اليوم، إذا لم أكن مخطئًا، هي الدولة الخامسة التي يمكنها القول بأنها تمتلك ليزرًا".

واختتمت الكاتبة التقرير بالقول إنه يبقى أن نرى كيف سيؤثر ليزر "تريزوب" أو أي أنظمة دفاع جوي بالليزر أخرى على الحرب مع روسيا، وما هي الأسلحة التي ستنشرها موسكو لمكافحتها.