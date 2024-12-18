خاتم ذكي جديد مزود بشاشة من "روجبيد"
18/12/2024
أعلنت شركة "روجبيد" (Rogbid) الصينية عن إطلاق الخاتم الذكي "إس آر 80 ألترا" (SR80 Ultra) الجديد والمزود بشاشة مدمجة لعرض البيانات المختلفة المتعلقة بالصحة.
وأوضحت الشركة الصينية أن الخاتم الذكي (SR80 Ultra) الجديد يعرض العديد من المعلومات المختلفة على الشاشة المدمجة مثل معدل ضربات القلب ومستوى
الأكسجين في الدم وعدد الخطوات المقطوعة في اليوم، بالإضافة إلى تتبع خصائص النوم والعديد من الأوضاع الرياضية مثل الجري وركوب الخيل والغولف.
ويتيح الخاتم الذكي (SR80 Ultra) أيضا إمكانية التحكم عن طريق الإيماءات، كما أنه يمتاز بمقاومة الماء.
ويأتي الخاتم الذكي (SR80 Ultra) الجديد بجسم مصنوع من التيتانيوم، ويبلغ سمكه 2.5 ملم، في حين لا يتعدى وزنه 4 غرامات. ويتوفر الخاتم بـ3 ألوان، ألا وهي: الذهبي والفضي والأسود، وبـ7 مقاسات مختلفة.
المصدر : الألمانية