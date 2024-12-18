‫خاتم ذكي جديد مزود بشاشة من "روجبيد"

أعلنت شركة "روجبيد" (Rogbid) الصينية عن ‫إطلاق الخاتم الذكي "إس آر 80 ألترا" (SR80 Ultra) الجديد والمزود بشاشة مدمجة لعرض ‫البيانات المختلفة المتعلقة بالصحة.

‫وأوضحت الشركة الصينية أن الخاتم الذكي (SR80 Ultra) الجديد يعرض العديد ‫من المعلومات المختلفة على الشاشة المدمجة مثل معدل ضربات القلب ومستوى

‫الأكسجين في الدم وعدد الخطوات المقطوعة في اليوم، بالإضافة إلى تتبع ‫خصائص النوم والعديد من الأوضاع الرياضية مثل الجري وركوب الخيل ‫والغولف.

‫ويتيح الخاتم الذكي (SR80 Ultra) أيضا إمكانية التحكم عن طريق الإيماءات، ‫كما أنه يمتاز بمقاومة الماء.

ويأتي الخاتم الذكي (SR80 Ultra) الجديد بجسم مصنوع من التيتانيوم، ويبلغ ‫سمكه 2.5 ملم، في حين لا يتعدى وزنه 4 غرامات. ويتوفر الخاتم بـ3 ‫ألوان، ألا وهي: الذهبي والفضي والأسود، وبـ7 مقاسات مختلفة.