"أوبن إيه آي" تتيح لجميع المستخدمين محركها المخصص للبحث

بات في إمكان منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر شهرة "شات جي بي تي" أن تكون محرّك بحث مجانيا لمئات الآلاف من المستخدمين، مما يتيح لها منافسة مباشرة مع غوغل في هذا المجال.

وأعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن إطلاق هذا المحرّك في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أي بعد عامين من بدء إتاحة "شات جي بي تي"، لكنّ هذا الامتداد للبرنامج الأساسي كان مخصصا حصرا لأصحاب الاشتراكات المدفوعة في الخدمة.

ولا يحتاج المستخدم إلا إلى حساب، حتى لو كان مجانيا، لطرح أسئلة على "شات جي بي تي" عن آخر الأخبار أو الأحداث المقبلة مثلا، والحصول على رد مكتوب مع روابط لمواقع إلكترونية.

وأوضح المسؤول في "أوبن إيه آي" كيفن ويل -في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت أمس الاثنين- أن إضافة هذه الميزة "تمنح (شات جي بي تي) القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وبالطبع البحث عن الإجابات على الإنترنت".

ولم يعد التطبيق تاليا يتكل فقط على الكتلة الضخمة من البيانات المتراكمة قبل تاريخ سابق.

ويمكنه أيضا عرض الإجابات على خريطة، مثل خدمة "غوغل مابس" للخرائط.

كذلك يمكن لوضعية المحادثة الشفهية مع "شات جي بي تي" أيضا استخلاص الإجابات من الإنترنت لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.

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وأضافت غوغل الربيع الفائت إلى محرّكها المخصص للبحث خاصيّة "إيه آي أوفرفيوز" (AI Overviews) الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتيح -مثل "شات جي بي تي سيرتش"- الحصول على إجابة مفصّلة عن استفسار يُطرح باللغة اليومية.

كذلك أضافت مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي إلى محركها للبحث "بينغ".