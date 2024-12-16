ميزة جديدة من غوغل تمنع متتبعي أجهزة البلوتوث من ملاحقتك

أعلنت شركة غوغل عن ميزتين مهمتين لحماية مستخدمي أجهزة أندرويد من الأشخاص السيئين الذين يستخدمون أجهزة البلوتوث لتتبع الناس، وفي العام الماضي أصدرت غوغل إنذارا في خدمة "العثور على جهازي" لإعلام مستخدمي أندرويد عند اكتشاف جهاز تتبع غير معروف بالقرب منهم، وفقا لموقع "ذا صن".

وقد جاءت هذه الخطوة من غوغل بعد موجة من حوادث التتبع التي تستخدم أجهزة بلوتوث مثل "إير تاغ" لملاحقة الأشخاص إلى منازلهم، كما أصدرت شركة آبل تنبيها مشابها لمستخدمي آيفون.

وفي الأسبوعين الماضيين أصدرت غوغل ميزتين جديدتين لتعزيز نظام الحماية والخصوصية، وسيتمكن مستخدمو هواتف أندرويد من إيقاف تحديثات الموقع بشكل مؤقت، والتي ستمنع بدورها أجهزة التتبع غير المرغوب فيها من الوصول إلى مواقع الأشخاص وتتبعهم.

وتمنع هذه الميزة المتطفلين من تتبع مواقع المستخدمين لمدة تصل إلى 24 ساعة، مما يتيح لهم فرصة الوصول إلى مكان آمن قبل العثور على جهاز التتبع وتعطيله.

وللقيام بذلك افتح إشعار تنبيه أداة التتبع وانقر على خيار "لا يمكنني العثور على أداة التتبع" ثم اضغط على زر "إيقاف مؤقت".

ومن جهة أخرى، وسّعت غوغل ميزة "البحث عن الأماكن القريبة" لتشمل الأجهزة غير المرغوب فيها، ومن خلال النقر فوق الإشعار الخاص بأداة تعقب غير معروفة يمكنك تشغيل صوت لمساعدتك في تحديد موقع الجهاز الذي يتعقبك.

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وبهذه الطريقة يمكنك العثور على جهاز التتبع وتعطيله حتى لو قام المتتبع بوضعه في حقيبتك أو ربطه بسيارتك، ولن يعلم المتتبع أنك عثرت على جهاز التعقب.

وإذا لم تعمل هذه الطريقة فستقوم ميزة "العثور على جهازي" بربط هاتفك بالمتتبع عبر البلوتوث وعرض خيار إشارة يزداد تدريجيا كلما اقتربت من الجهاز.

وقالت غوغل في مدونة "سلامتك هي أولويتنا، لذلك نعمل باستمرار على تحسين تنبيهات أجهزة التتبع غير المعروفة لتكون على دراية بعمليات التتبع غير المرغوب فيها"، وفقا لـ"ذا صن".

وبمجرد العثور على جهاز التتبع فهناك خدعة مميزة تسمح لك برؤية معلومات مالك الجهاز، وما عليك سوى تقريب الجهاز من هاتفك وسيظهر الرقم التسلسلي لجهاز التتبع، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي، وفي بعض الأحيان تظهر آخر 4 أرقام من رقم هاتف المتسلل.

يذكر أن هذه الخدعة تعمل فقط على بعض أنواع أجهزة التتبع التي تعمل بتقنية البلوتوث.