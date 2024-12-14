غوغل تطلق نظام "أندرويد إكس آر" الجديد المصمم لتعزيز تجارب الواقع المختلط

عرضت شركة غوغل -الخميس الماضي- تطوراتها في تكنولوجيا الواقع المختلط، مع إطلاقها نظام تشغيل جديدا لنظارات وخوذ الواقعين الافتراضي والمعزز، وهو مجال حققت فيه شركتا ميتا وآبل تقدما كبيرا، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأطلقت الشركة الأميركية العملاقة "أندرويد إكس آر" المعادل لأجهزتها القائمة على نظام أندوريد، وهو نظامها لتشغيل الهواتف المهيمن إلى حد كبير على الهواتف الذكية في العالم.

وقالت غوغل -في بيان- "سيُطلق نظام أندرويد إكس آر في مرحلة أولى على خوذ رأس تغير طريقة مشاهدتكم لمقاطع الفيديو وكيفية عملكم واستكشافكم لمحيطكم".

ويُفترض نشر نظام التشغيل، الذي ابتكرته غوغل بالتعاون مع سامسونغ، على جهاز من تصنيع المجموعة الكورية الجنوبية سُمي مؤقتا بـ"بروجكت موهان" وسيُباع العام المقبل.

حاليا توفر غوغل "أندرويد إكس آر" بهدف المعاينة للمطورين الراغبين في ابتكار تطبيقات وألعاب في الواقعين الافتراضي والمعزز.

وأكدت غوغل أن "خوذ الرأس ستتيح لمستخدمها الانتقال بسهولة من الانغماس التام في بيئة افتراضية إلى الوجود في العالم الحقيقي".

وأشارت الشركة الأميركية إلى استخدامات عدة لها، كمشاهدة مقاطع فيديو أو صور تغطي مجال الرؤية بالكامل أو إظهار جسم ما على الكاميرا وإجراء بحث عبر الإنترنت، بفضل الذكاء الاصطناعي.

إعلان

وأضافت "يمكنكم ملء المساحة من حولكم بالتطبيقات والمحتوى، ومع جيميناي، المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي، يمكنكم أيضا إجراء محادثات بشأن ما ترونه أو التحكم بأجهزتكم".

يُفترض أن يعمل "أندرويد إكس آر" أيضا على نظارات الواقع المعزز التي سيكون "جيميناي" متاحا باستمرار فيها "لتوفير معلومات مفيدة عندما يحتاج المستخدم إليها، مثل الترجمات أو ملخصات الرسائل، من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف. كل شيء سيكون مرئيا أو مسموعا".

تهيمن شركة ميتا حاليا على سوق الواقع المختلط من خلال خوذ "كويست" ونظارات "راي بان"، إذ تباعان بأسعار معقولة مقارنة بخوذ "فيجن برو" من آبل، التي يبلغ سعرها 3500 دولار.

وقبل 10 سنوات، أطلقت غوغل نظارات "غوغل غلاس" المتصلة، التي لم تلق استحسان المستهلكين، مما دفع الشركة للتخلي عنها في النهاية.