غوغل تطلق وظائف جديدة بنظام أندرويد

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق وظائف جديدة بنظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد لمزيد من سهولة الاستعمال.

وظيفة المشاركة السريعة

ومن المزايا الجديدة تبسيط استعمال وظيفة المشاركة السريعة (Quick Share)؛ إذ يمكن للمستخدم حاليا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات بسرعة عن طريق إنشاء كود الاستجابة السريعة ومسحه ضوئيا.

وفي السابق كان يتعين على مستلمي ملفات المشاركة السريعة أن يكونوا مسجلين في جهات الاتصال بالهاتف الذكي الخاص بالمرسل، لكي يمكن مشاركة البيانات معهم، بالإضافة إلى أنه كان يجب ضبط إعدادات المشاركة.

وكذلك يمكن للمستخدم حاليا تخصيص الرسائل بواسطة مجموعته الخاصة من الرموز التعبيرية عن طريق لوحة المفاتيح جي بورد (Gboard) ووظيفة إيموجي كتشين (Emoji Kitchen).

خدمة درايف (Drive)

أما المستخدم الذي يعتمد على خدمة الحوسبة السحابية درايف، فإن الشركة الأميركية تعده بتحسين عمليات المسح الضوئي للصور تلقائيا من أجل إنشاء المستندات أو المرفقات، حتى يمكن قراءتها بسهولة، ويتم ذلك من خلال تحسين التباين وتوازن اللون الأبيض وإزالة التشويش من الصورة.

وظيفة العرض البسيط

وتوفر غوغل وظيفة جديدة للهواتف الذكية بكسل (Pixel) منذ الإصدار بكسل 6، وتحمل هذه الوظيفة الجديدة اسم "العرض البسيط"، ويمكن الوصول إليها في قائمة الإعدادات تحت بند "إمكانية الوصول"، وتهدف هذه الوظيفة إلى زيادة الوضوح من خلال الاعتماد على تصميم بسيط.

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وعلى الجانب الآخر، تسعى شركة غوغل من خلال وظيفة "العرض البسيط" إلى تسهيل استعمال الهاتف الذكي بشكل عام من خلال أزرار التنقل الإضافية، ويمكن استخدام هذه الوظيفة لتغيير الخط وحجم الأيقونات ودرجة حساسية الشاشة اللمسية.

إطالة فترة الترقيات

وأشارت الشركة الأميركية إلى أنها أطالت فترة إمداد هواتفها الذكية بكسل بترقيات نظام التشغيل وتحديثات الأمان؛ فأصبحت الآن 5 سنوات بدلا من 3 سنوات في السابق، بدءا من الموديل بكسل 6 وبكسل 7 وبكسل فولد (Pixel Fold) من الجيل الأول.

وقد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسابيع حتى إطلاق التحديثات الجديدة على جميع هواتف غوغل بكسل، ولكن يمكن للمستخدم تنزيل التحديثات الجديدة يدويا في قائمة الإعدادات عن طريق "النظام/تحديثات النظام"، ثم النقر على "التحقق من وجود تحديثات".