"أوبن إيه آي" تكشف عن "سورا": ثورة في تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن نموذج "سورا" (Sora) الذي طال انتظاره والذي يحول النص إلى فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجاء هذا الإعلان كجزء من سلسلة "شيب-ماس" (Ship-mass) التي تستمر 12 يوما. وفقا لموقع "ذا فيرج".

ويعمل نموذج "سورا" بنفس الطريقة التي تعمل بها أداة "دال-إي" (DALL-E) لتوليد الصور، إذ يقوم المستخدم بكتابة المشهد الذي يرغب به وسيقوم نموذج "سورا" بتوليد مقطع فيديو عالي الدقة. ويمكن أيضا توليد مقطع فيديو مستوحى من صور ثابتة أو إضافة مشاهد لمقطع فيديو أو دمج مقاطع الفيديو.

ويمكن الوصول إلى أداة "سورا" من خلال نموذج "سورا توربو" (Sora Turbo) والذي أصبح متاحا لمشتركي "شات جي بي تي" في الولايات المتحدة ومعظم البلدان الأخرى، ولكنه لن يكون متوفرا في المملكة المتحدة أو أوروبا في الوقت الحالي.

تقول "أوبن إيه آي" إنه من خلال اشتراك "شات جي بي تي بلس" يمكن إنشاء ما يصل إلى 50 مقطع فيديو بمدة 5 ثوان وبدقة تصل إلى 720 بكسل مقابل ألف نقطة (Credits).

وبالمقابل، فإن اشتراك "شات جي بي تي برو" بقيمة 200 دولار شهريا والذي أُطلق الأسبوع الماضي يأتي مع ميزة توليد غير محدودة وما يصل إلى 500 مقطع فيديو مع زيادة الدقة إلى 1080 بكسل والمدة إلى 20 ثانية.

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وتسمح الخطة الأكثر تكلفة للمشتركين بتحميل مقاطع الفيديو بدون علامة مائية وإنشاء ما يصل إلى 5 مقاطع فيديو في وقت واحد.

وبالنسبة لمستخدمي "شات جي بي تي" العاديين فسيكون بإمكانهم فقط تصفح الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي من قبل الأشخاص الآخرين، ولن يتمكنوا من إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام "سورا".

وعرضت "أوبن إيه آي" خلال فيديو لها صفحة مخصصة لنموذج "سورا" مع مجموعة من مقاطع فيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي، وسلطت الضوء على ميزة أطلقت عليها اسم "مخطط القصة" (Storyboard) والتي تتيح إنشاء مقاطع فيديو بناءً على سلسلة من المطالبات، بالإضافة إلى القدرة على تحويل الصور إلى مقاطع فيديو.

ومن جهة أخرى عرضت الشركة أداة "ريمكس" (Remix) والتي تتيح تعديل مخرجات "سورا" باستخدام مطالبات نصية، بالإضافة إلى إمكانية دمج مشهدين معا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتقول "أوبن إيه آي" إن مقاطع الفيديو التي اُنشئت باستخدام "سورا" ستحتوي على علامات مائية مرئية وبيانات تعريف "سي 2 بي إيه" (C2PA) للإشارة إلى أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وقبل تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى "سورا"، يجب الموافقة على اتفاقية تنص على أن الصور ومقاطع الفيديو المحملة لا تحتوي على أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما أو محتوى صريح أو عنيف أو مواد محمية بحقوق الطبع والنشر. وإن إساءة استخدام نموذج "سورا" قد يؤدي إلى حظر الحساب أو تعليقه. بحسب "ذا فيرج".

وقال روهان ساهاي رئيس قسم منتجات سورا "من الواضح أن لدينا هدفا كبيرا أمامنا، نريد منع النشاط غير القانوني لنموذج (سورا)، ولكننا نريد أيضا موازنة ذلك بالتعبير الإبداعي".

وأضاف "نحن نعلم أن أمامنا تحديات كثيرة، وقد لا ننجح في تحقيق ذلك في اليوم الأول. فنحن نبدأ بشكل محافظ بعض الشيء، لذا إذا لم ينجح فريق الإشراف لدينا في تحقيق ذلك تماما، فما عليك سوى تقديم ملاحظاتك لنا".

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وجاء الإعلان عن نموذج "سورا" بعد أسبوع واحد فقط من تسريب مجموعة من الفنانين للمنتج، والذين ادعوا أنهم جزء من برنامج اختبار "ألفا" الخاص بالشركة، إذ إنهم احتجوا على استخدامه من قبل شركة "أوبن إيه آي" فيما يدعون أنه بحث وتطوير غير مدفوع الأجر.