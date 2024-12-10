"كلون ألفا" روبوت بهيكل بشري صناعي قادم في 2025

أعلنت شركة "كلون روبوتيكس" (Clone Robotics) البولندية عن روبوتها الجديد "كلون ألفا" (Clone Alpha)، وهو عبارة عن روبوت يُشبه الإنسان في شكله التشريحي ويعمل على البطارية، ومن المقرر الإعلان عنه في 2025، وفقا لموقع "ذا صن".

ويوصف الروبوت بأنه "روبوت عظمي-عضلي آلي"، أي أنه يحوي أعضاء وعضلات وأربطة صناعية بدلا من مكونات الروبوتات التقليدية.

وتخطط شركة "كلون روبوتيكس" لتصنيع 279 روبوتا فقط، وذكرت أن النظام العضلي لروبوتها يعمل على تحريك الهيكل العظمي الآلي بفضل تقنية العضلات الاصطناعية الثورية "مايوفايبر" (Myofiber).

وأفادت الشركة أن روبوت "كلون ألفا" يحرك المفاصل والعضلات من خلال نظام مضخات وصمامات تعمل على البطارية، والتي تدفع الماء في جميع أنحاء الجسم.

ويُخزن الماء في حاوية موجودة في جذع الجسم والذي يحوي على الأضلاع والعمود الفقري المشابهة لهيكل الإنسان، إذ تُعد الروبوتات المملوءة بالماء أكثر ليونة وأكثر شبها للإنسان من الروبوتات الصلبة والتي تفتقر للسوائل.

ولم تعرض الشركة بعد نسخة "كلون روبوتيكس"، ولكن بعض المراقبين غير واثقين من جاهزية الروبوت لدخول السوق، وعلى الرغم من أن المكونات الفردية للروبوت تبدو واعدة، فإنه لم يتضح بعد كيف تعمل كل هذه الأجزاء معا.

وتدعي الشركة أن روبوتها يأتي مع 16 مهارة مثبتة، بما في ذلك القدرة على حفظ مخطط المنزل ومحتويات المطبخ وإجراء حوارات ذكية، كما يمكنه أن يصبح رئيس الخدم أو جليسا للمنزل.

ويُقال إن روبوت "كلون ألفا" يمكنه صب المشروبات وصنع السندويشات وتنظيف الأرضية وتجهيز طاولة الطعام، وجلب الأشياء وتفريغ غسالة الأطباق وحتى غسل وتجفيف وطوي الملابس.

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ومن المثير للاهتمام أن العملاء يمكنهم تعليم الروبوت مهارات جديدة من خلال منصة التدريب الخاصة بالشركة والتي تسمى "تيليكنيسس" (Telekinesis). وفقا لموقع "ذا صن".

ويعتقد مؤسسا الشركة داهنش راداكريشنان ولوكاس كوزليك أن مكان الروبوت لا يجب أن يكون فقط في المنزل، بل أيضا في العمل.

وستكون الروبوتات التي تتحرك مثل الإنسان قادرة على الاندماج في الأدوار بسلاسة دون الحاجة لإصدار تحديثات جديدة أو التعديل عليها.