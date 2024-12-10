جولة مايكروسوفت:كيف تعزز قطر مكانتها كمركز عالمي للابتكار؟

تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030، شهدت العاصمة القطرية استضافة "جولة مايكروسوفت العالمية للذكاء الاصطناعي". الحدث الذي جمع قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا والمسؤولين الحكوميين لاستعراض القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع

خلال الفعالية التي تمت برعاية محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، استعرضت لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، أمثلة حية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تحقق أثرًا ملموسًا في مختلف القطاعات في قطر، منها:

الإعلام والتحقق من الأخبار

طبقت شبكة الجزيرة تقنية التحقق بالذكاء الاصطناعي، مما خفّض وقت التحقق من الأخبار من 20 دقيقة إلى ثوانٍ معدودة، معززة دقة وسرعة نشر الأخبار.

الطاقة والتنبؤ لنظام الصيانة

أدخلت شركة قطر للطاقة نظام صيانة تنبؤية للمضخات العاملة بالغاز الطبيعي المسال بواسطة الذكاء الاصطناعي، موفرة مبالغ ضخمة وصلت لملايين الدولارات في المرحلة التجريبية.

السفر ودعم المسافر

أطلق مطار حمد الدولي المساعد الرقمي "نور"، الذي يقدم دعمًا فوريًا ومخصصًا لأكثر من 50 مليون مسافر سنويًا.

شراكات واستثمارات لتعزيز التحول الرقمي

تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"، أعلنت مايكروسوفت عن شراكتها مع أكثر من 340 جهة، منها 196 متخصصة في الذكاء الاصطناعي. كما استقطبت قطر 31 شركة دولية لافتتاح مكاتبها محليًا، إضافة إلى دعم 54 شركة ناشئة تعمل على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

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تعزيز المهارات وبناء القدرات

لضمان الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، درب مركز التميز الرقمي نحو 50 ألف متعلم على المهارات الرقمية، بما في ذلك 15 ألفًا اكتسبوا مهارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

حلول متطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

قدمت مايكروسوفت خلال الحدث مجموعة من الأدوات الجديدة، منها:

آزور إيه آي فوندري "Azure AI Foundry" وهي منصة متكاملة توفر أكثر من 1800 نموذج لتطوير التطبيقات بسرعة وسهولة.

وأيضا النسخة الجديدة من مايكروسوفت كوبايلوت "Microsoft Copilot" المساعد الرقمي الذكي المخصص لرفع الكفاءة وتعزيز الإنتاجية. ووكيل كوبايلوت "Copilot Agent" وهو أداة جديدة تضيف تحسينات كبيرة على العمليات المؤسسية.

تكريم المؤسسات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي

تخلل الحدث تكريم جهات محلية أظهرت تميزًا في تبني الذكاء الاصطناعي، مثل مكتب رئيس مجلس الوزراء والخطوط الجوية القطرية ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى الفريق الفائز في هاكاثون مايكروسوفت.

التزام بمستقبل تقني مستدام

أكدت لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، أن الشركة ملتزمة بدعم طموحات دولة قطر قائلة: "نهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار".

قطر والذكاء الاصطناعي: رؤية مستدامة

تعكس جولة مايكروسوفت الأخيرة استمرار التعاون بين قطر والقطاع الخاص، حيث تتجه قطر إلى أن تكون رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مستندة إلى إستراتيجية واضحة تجمع بين الابتكار والتطوير المستدام، مما يضعها في طليعة الدول التي تبني مستقبلها على أسس تقنية قوية.

وهذا ما أكده السيد أيمن مجذوب من شركة تيك نولدج (Teknowledge) المسؤولة عن مركز التميز للتدريب حيث قال في تصريح للجزيرة نت: "هناك اهتمام ملحوظ في دول الخليج بشكل عام بتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ولكن في قطر نلاحظ هذا الاهتمام بشكل أكبر وخصوصا من خلال عملنا في تدريب الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص على هذه التقنيات" وأضاف "الاهتمام يظهر ليس فقط في توجه الدولة ولكن أيضا في اهتمام المسؤولين الحكوميين في إدخال هذه التكنولوجيا للدوائر الحكومية إيمانا منهم بقدرتها على تعزيز الإنتاجية وتحسين الكفاءة".