يعمل مهندسون يابانيون على تطوير حمام يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقولون إنه يستطيع قراءة حالتك المزاجية ولا يحتاج إلى الصابون لتنظيفك، وقد أطلقوا عليه اسم "الغسالة البشرية"، وفقا لموقع "ذا صن".

وتتبنى شركة "ساينس كو" المشروع، التي وصفته بأنه حمام على شكل بيضة تشبه قمرة القيادة في طائرة مقاتلة، وقد بني على تصميم يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ومن المقرر الكشف عنه رسميا في معرض أوساكا كانساي في أبريل/نيسان العام القادم.

ويعمل الحمام عندما يجلس الشخص في المنتصف، فيملأ بالماء الساخن، وتقيس أجهزة استشعار في المقعد نبض الشخص وبيانات حيوية أخرى لضمان غسل الشخص بدرجة حرارة مناسبة.

وفي الوقت نفسه يحدد نظام الذكاء الاصطناعي ما إذا كان الشخص هادئا أم متحمسا. ويفتخر المصممون بأن الحمام الكامل والتجفيف يستغرق 15 دقيقة فقط.

وتخطط الشركة لفتح الباب أمام المستخدمين للقدوم وتجربة هذه الأداة الجديدة قبل طرحها في السوق. حيث قال رئيس الشركة ياسواكي أوياما "لقد وصلنا إلى 70% من الاختبار، ونعتزم توفير فرصة لألف زائر لاستخدام منتجنا خلال المعرض". وأضاف أنه يمكن لـ7 إلى 8 أشخاص يوميا تجربة جلسة الاستحمام والتجفيف".

ومن يرغب في الحصول على تجربة استحمام في الجهاز يمكنه حجز موعد على موقع الويب الخاص بالشركة.

تصميم السبعينيات

في عام 1970، فشلت أول آلة استحمام في العالم، التي طرحتها شركة "سانيو إلكتريك" (Sanyo Electric) في الانتشار. وأطلقوا على نسختهم اسم "الحمام بالأمواج فوق الصوتية"، وكان بها بعض الاختلافات الملحوظة عن الطراز الحالي.

وكان يُصدر الحمام موجات فوق صوتية ويطلق كرات بلاستيكية لتدليك الجسم، ولكن لم تكن هناك تقنية لقياس درجة الحرارة لذلك كان يمتلئ تلقائيا بالماء الساخن.

وفي ذلك الوقت، أثار التصميم جدلا في البلاد، حتى لو لم يكن الناس مهتمين لاقتناء واحد في منازلهم.

ورأى ياسواكي التصميم حينها واستخدمه كمصدر إلهام للنسخة القادمة، وقال "شعرت بالحماس وأنا أفكر أي نوع من المستقبل سيكون هناك".

وجاء اليوم الذي يحقق فيه ياسواكي حلمه، وبنى حمام الذكاء الاصطناعي، وقال "سوف نقدم غسالة بشرية جديدة كإرث من معرض السبعينيات".