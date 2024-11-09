برنامج "شات جي بي تي" يعود للعمل بعد انقطاع قصير

قالت شركة "أوبن إيه آي" المدعومة من مايكروسوفت إن روبوت "شات جي بي تي" الشهير التابع لها عاد إلى العمل بعد انقطاع أثر على آلاف المستخدمين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني "تم الآن حل المشكلات التي واجهت شات جي بي تي".

وأضافت أن الخدمة عادت لدى معظم المستخدمين بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش (3:34 بتوقيت مكة) اليوم السبت، وقالت إن عددا صغيرا من العملاء واجهوا مشكلات في البرنامج.

ونشر سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" على موقع إكس أن "شات جي بي تي" تعطل لمدة 30 دقيقة، وقال "أصبحنا أفضل كثيرا فيما يتعلق بالموثوقية، لكن من الواضح أن المزيد من العمل في انتظارنا".

ووفقا لموقع موقع "داون ديتكتور لرصد انقطاعات الإنترنت والبرامج الإلكترونية"، تأثر أكثر من 19 ألفا و403 مستخدمين بانقطاع الخدمة لمدة نصف ساعة تقريبا منذ الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش اليوم السبت.

ومنذ إطلاق "شات جي بي تي" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 اجتذبت الخدمة 250 مليون مستخدم نشط أسبوعيا.

وارتفعت قيمة "أوبن إيه آي" إلى 157 مليارا من 14 مليار دولار في عام 2021 مع تسجيل إيرادات بلغت 3.6 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات ألتمان في ذلك الوقت.