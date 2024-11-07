واتساب تعمل على ميزة جديدة تتيح استقبال الرسائل من التطبيقات الأخرى

تخطط واتساب لإطلاق زر جديد في التحديث القادم، الذي سيسمح لمستخدمي تطبيقات الرسائل الأخرى بالدردشة معك، وهذا يعني أنك ستتمكن من تلقي الرسائل من تطبيقات مثل "مسنجر" و"تليغرام" وحتى "آي مسج". وفقا لموقع "ذا صن".

وسيوجد هذا الزر الجديد في الإعداد حيث يمكنك تشغيله أو إيقاف تشغيله، كما سيتوفر صندوق رسائل خاص بالرسائل الصادرة من تطبيقات خارجية، وذلك كي لا تخلط بينها وبين الرسائل الأصلية.

وبالمقابل لا يضمن واتساب نفس مستوى الأمان والخصوصية مثل الرسائل داخل التطبيق. حيث إن الرسائل ضمن واتساب تخضع لتشفير طرف إلى طرف عالي الأمان، وهذا ليس موجودا في تقنية تلقي الرسائل الخارجية.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن تلقي أي رسائل من تطبيقات خارجية، ومن غير الواضح متى ستكون هذه الميزة متاحة، إذ إنها غير متوفرة في الإصدار التجريبي حتى.

وستشكل هذه الميزة ثورة في تطبيق واتساب، الذي سيصبح وجهتك الأساسية لجميع محادثاتك. وهكذا لن تحتاج لتشتيت محادثاتك في أكثر من تطبيق وسيكونون جميعا في واتساب.

ورغم أن هذه الميزة تعد أحد أعظم ميزات واتساب، فإن الاتحاد الأوروبي وقف عائقا أمامها بسبب قانون الأسواق الرقمية والمعروف باسم "دي إم سي" (DMC) الذي يهدف لتحقيق منافسة عادلة وحماية انفتاح الخدمات الرقمية من خلال تنظيم ما يسميه "جيت كيبر" (Gatekeeper).

و"جيت كبير" هي شركات تُقدم خدمات المنصات الأساسية التي حددها قانون الأسواق الرقمية "دي إم سي" والذي يُلزم جميع التطبيقات داخل الاتحاد الأوروبي بأن تكون قابلة للتشغيل المتبادل مع تطبيقات المراسلة الأخرى.

ووفقا لهذا القانون، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بتطبيق واتساب على أنه "جيت كبير"، لذا لن يستطيع سكان أوروبا من استخدام الميزة الجديدة. وينطبق هذا القانون أيضا على تطبيقات "آي مسج" و"تليغرام" ورسائل غوغل و"سغنال" وليس فقط واتساب.

ومن جهة أخرى، قال ديك بروير -مدير الهندسة في واتساب- "هناك توتر حقيقي بين تقديم وسيلة سهلة لتوفير هذه الميزة التي تسمح بتبادل الرسائل مع التطبيقات الخارجية وبين المحافظة على خصوصية وأمان واتساب".