طريقة تفعيل "وضع اليد الواحدة" في أندرويد

قد يصعب على المستخدم استعمال الهواتف الذكية المزودة بشاشات كبيرة بواسطة يد واحدة. وفي هذه الحالة يمكن تفعيل "وضع اليد الواحدة" (One-handed mode) في إعدادات نظام تشغيل غوغل أندرويد، ويتوفر هذا الوضع منذ إصدار أندرويد 12.

وأوضحت بوابة التقنيات "شيب.دي" الألمانية أن هذا الوضع يغير ترتيب عناصر الشاشة بحيث يمكن استعمالها بسهولة بواسطة يد واحدة، ويمكن العثور على هذا الوضع في قائمة الإعدادات تحت بند "النظام" وبند "الإيماءات والحركات".

تطبيق جي بورد (Gboard)

وفي حالة استعمال هاتف ذكي قديم، أو لم يتم العثور على "وضع اليد الواحدة" في قائمة الإعدادات، فإنه يمكن استعمال تطبيق لوحة المفاتيح جي بورد المجاني من غوغل.

ويمكن تنزيل تطبيق لوحة المفاتيح المجاني من متجر غوغل بلاي، ويتضمن هذا التطبيق "وضع اليد الواحدة"، الذي يمكن تفعيله عن طريق إعدادات التطبيق.

ويتضمن هذا التطبيق أيضا العديد من الإيماءات والاختصارات العملية الأخرى، والتي تسهل على أصحاب هواتف "غوغل بكسل" كثيرا من مهام الحياة اليومية، ومن ضمن هذه الوظائف:

النقر السريع: يمكن للمستخدم هنا تحديد ماذا يحدث عند النقر على الجزء الخلفي من الهاتف الذكي بواسطة الإصبع، سواء كان ذلك أخذ لقطة شاشة أو تشغيل المساعد الرقمي غوغل (Google Assistant) أو تفعيل الكشاف، والكثير من الخيارات الأخرى.

هز المعصم: عندما يتم هز الهاتف الذكي مرة واحدة تتحول الكاميرا من وضع الكاميرات الرئيسية إلى وضع كاميرا السيلفي.

تدوير الهاتف: إذا قام المستخدم بتفعيل هذا الوضع، وقام بتدوير الهاتف الذكي بحيث تكون الشاشة متجهة إلى أسفل أثناء ورود مكالمة هاتفية، فعندئذ سيتم تعطيل نغمات الرنين والاهتزاز.

قائمة التشغيل/الإيقاف: عند الضغط لفترة طويلة نسبيا على زر القفل الموجود على جانب الهاتف الذكي، فإن الكثير من الموديلات تتيح للمستخدم الاختيار بين تشغيل المساعد الرقمي غوغل أو فتح قائمة الطاقة مع إعدادات للإيقاف أو إعادة التشغيل مجددا.

ولكن نظرا لكثرة الشركات، التي تعتمد على نظام التشغيل غوغل أندرويد وتنوع إصدارات نظام التشغيل، فقد لا تتوفر بعض الوظائف على بعض الأجهزة أو أنها تكون موجودة في قائمة أخرى بإعدادات نظام التشغيل.