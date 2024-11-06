ما ميزة الرد الذكي من آيفون لإرسال الرسائل باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

تعمل شركة آبل على إضافة ميزة جديدة إلى أجهزة آيفون التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ردود على الرسائل النصية والبريد الإلكتروني نيابة عنك، وفقا لموقع "ذا صن".

وستُعرف هذه الميزة باسم (الرد الذكي) وهي جزء من مشروع "آبل إنتلجنس" (Apple Intelligence) الذي جاء مع تحديث "آي أو إس 18 (iOS 18)".

ويمكنك العثور على ميزة الرد الذكي داخل تطبيق الرسائل وتطبيق "ميل" (Mail) من آبل، التي ستجعل الرد أسرع بكثير.

وعندما تصلك رسالة تسألك عن شيء ما، ستتيح ميزة الرد الذكي العديد من الإجابات السريعة يمكنك الاختيار من بينها، ومن ثم ستقوم بإنشاء رد كامل يمكنك إرساله على الفور.

وعلى سبيل المثال، قد تتلقى رسالة من صديقك يسألك الذهاب إلى مكان ما، أو يسألك ما إذا كنت تقود سيارتك أم تستقل سيارة أجرة؟

وهنا ستتيح لك لوحة الرد الذكي العديد من الخيارات التي تُماشي السؤال ويمكنك اختيار أحدها ثم تشكيل الرسالة وإرسال الرد.

وتقول القاعدة من آبل إنه كلما كانت الرسالة الأصلية أكثر تعقيدا، كانت ميزة الرد الذكي أكثر فائدة وتوفيرا للوقت.

وتشرح آبل عن استخدم خاصية الرد الذكي في تطبيق البريد الإلكتروني الذي سيسمح لك بكتابة رد سريع مع ذكر جميع التفاصيل التي تحتاجها. إذ يمكن لذكاء آبل التعرف على الأسئلة المطروحة في البريد الإلكتروني وتقديم خيارات ذات صلة لتضمينها في ردك، بحسب موقع "ذا صن".

متطلبات ميزة الرد الذكي في آيفون؟

لتستخدم ميزة الرد الذكي من "آبل إنتلجنس" ستحتاج أولا إلى جهاز آيفون يدعم آخر إصدار من نظام "آي أو إس 18".

ومن جهة أخرى ستحتاج إلى معالج قوي لتشغيل "آبل إنتلجنس" وهذا يعني أنه سيعمل على أجهزة "آيفون 15 برو" والأحدث (لن يعمل على هاتف آيفون 15) بالإضافة إلى جميع إصدارات "آيفون 16".

ولا تنس أنه في حال كان هاتفك مضبوطا على اللغة الإنجليزية الأميركية فإن ميزة الرد الذكي ستصل في تحديث "آي أو إس 18.1" بينما إذا كان مضبوطا على اللغة الإنجليزية البريطانية فلن تصل هذه الميزة حتى إصدار "آي أو إس 18.2" والذي سيصدر في ديسمبر/كانون الأول القادم بحسب التوقعات.

وأحد الخيارات البسيطة التي يمكنك فعلها هي ضبط جهازك ولغة "سيري" على اللغة الإنجليزية الأميركية للحصول على ميزة الرد الذكي مع نظام "آي أو إس 18.1".

كيف تستخدم ميزة الرد الذكي على آيفون؟

إذا كان هاتفك يفي بمتطلبات تشغيل ميزة الرد الذكي، فيمكنك استخدام الميزة من خلال الانتقال إلى تطبيق الرسائل ثم اختيار الرد على رسالة وسيظهر الرد الذكي مكان ظهور الاقتراحات العادية. وسيكون لها توهج مثل "سيري"، مما يشير إلى أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي من آبل.

وهنا يمكنك ببساطة النقر على الرد الذي تراه مناسبا ليقوم بإنشاء الرد. وإذا كانت هناك أي أسئلة تحتاج إلى إجابة، فسيُطلب منك الرد من خلال النقر على الخيارات، وبعدها يمكنك إرسال ردك الذكي على الفور.

وتقول آبل إن الرد الذكي في البريد الإلكتروني والرسائل يحدد الأسئلة ويقترح الإجابات لجعل عملية صياغة الرد أسرع.

وفي النهاية فإن الشخص الذي يتلقى الرد الذكي لن يعلم بأنه كُتب بمساعدة الذكاء الاصطناعي.