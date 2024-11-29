خدعة "المتجر السري" في أمازون تجعل المنتجات أرخص في الجمعة السوداء

يوجد تخفيضات كبيرة على أمازون في الجمعة السوداء (Black Friday) ولكن يمكنك الحصول على تخفيضات أكثر إذا عرفت أين تبحث.

ولدى بائع التجزئة متجر خاص على الإنترنت يُعرف باسم "أمازون رينيود" (Amazon Renewed) يقدم منتجات مُجددة وبأسعار رخيصة جدا، وفقا لموقع "ذا صن".

وكل المنتجات في أمازون رينيود تخضع لعملية خاصة قبل بيعها، فهي لا تُعد منتجات مستعملة مثل تلك الموجودة على فيسبوك أو "إيباي" (eBay) والتي تُعرض بأسعار أقل بكثير من نظيراتها الجديدة.

ومثلها مثل منتجات أمازون العادية، تحصل منتجات أمازون رينيود على خصومات خلال الجمعة السوداء، وهنا يمكنك الحصول على خصومات مضاعفة، وستحصل على ما تريد بسعر استثنائي.

كيف يعمل أمازون رينيود؟

يُعد أمازون رينيود برنامجا خاصا صُمم لإعادة إحياء الأجهزة المستعملة، وتوضح أمازون أن المنتجات المباعة تخضع لفحص واختبار من قبل مورد مؤهل من الشركة لتلبية معايير الجودة.

وتفحص الشركة فحصا شاملا جميع المكونات وتستبدل أي أجزاء معطلة، وتقوم بعملية تنظيف شاملة، وتتم هذه العملية من قبل المورد المُؤهل أو من قبل أمازون.

ونتيجة بعض التعديلات، يمكن أن تنخفض جودة المنتج، ولهذا تستخدم أمازون نظام تقييمات لإعلامك بما ستشتريه. ومن المهم معرفة أن هذا التقييم سيؤثر على الضمان الذي تحصل عليه.

تقييمات حالة منتجات أمازون رينيود

من المهم الانتباه إلى تقييم المنتج والذي يظهر في صفحة المنتج الأساسية في أمازون رينيود، وهناك 4 مستويات مختلفة لتقييم المنتج وهي بالترتيب: بريميوم، وممتاز، وجيد، ومقبول.

ويُعد تقييم "بريميوم" هو الأفضل على الإطلاق، وهو يشير إلى أن المنتج ذو جودة عالية ولا يحوي أي خدش أو علامات تلف على مسافة 30 سنتيمترا.

ويدل على أن المنتج يعمل كما هو متوقع ويتمتع بعمر بطارية يزيد عن 90% من عمر بطاريته الأصلي، ويأتي مع ملحقات وتغليف.

وتدعم أمازون هذه المنتجات بضمان لمدة عام واحد، في حين أن التقييمات الثلاثة الأخرى تحصل على ضمان لمدة 90 يوما فقط.

وبالنسبة لتقييم "ممتاز" فهو يشبه إلى حد كبير تقييم بريميوم، ولكن عمر البطارية الأساسي يكون بنسبة 80% أو أعلى.

وفي تقييم "جيد" لن تجد أي أضرار بالشاشة أو القطع الأساسية، ولكن ستظهر بعض الخدوش الخفيفة على الهيكل. وتقول أمازون إن هذه الخدوش يجب أن تكون غير محسوسة عند اللمس وغير مرئية بوضوح عند النظر إليها من مسافة 30 سنتيمترا.

وبالنسبة للتقييم الأخير "مقبول" فستنخفض الجودة بالتأكيد، وتقول أمازون إن الخدوش الخفيفة على الجسم يمكن ملاحظتها عند لمسها، وقد توجد خدوش بسيطة على الشاشة، ولكن يجب أن تكون غير مرئية عند تشغيل الشاشة.

وتتطلب جميع الفئات أن يعمل المنتج بكامل طاقته، وأن يكون لديه ما لا يقل عن 80% من عمر البطارية الأصلي. وستحصل على الملحقات والتغليف ولكنهما قد يكونان من القطع العامة وليس الأصلية.

علاوة على ذلك، لا ينبغي بيع المنتج الذي لا يلبي شروط الفئة المقبولة كجزء من أمازون رينيود، فإذا حصلت على منتج ولم تكن راضيا عنه، فيمكنك إعادته في غضون 90 يوما لاسترداد أموالك أو استبداله.