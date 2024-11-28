هواوي تعلن نظام هارموني المستقل بالكامل

كشفت هواوي عن أحدث نظام تشغيل مستقل أطلقت عليه اسم "هارموني أو إس نيكست" (Harmony OS Next) الذي لا يستخدم أي كود مفتوح المصدر لنظام أندرويد، وجاء هذا الخبر بالتزامن مع إطلاق هاتفها الذكي "ميت 70" (Mate 70) والهاتف القابل للطي "ميت إكس 6" (Mate X6). حسبما ذكر موقع "بلوميبرغ".

وعملت هواوي على بناء نظام "هارموني أو إس نيكست" داخليا من دون خبرات خارجية، وتهدف الشركة الصينية لبناء منصة تكنولوجية خالية تماما من مصادر التكنولوجية الأميركية سواء في القطع الإلكترونية أو البرمجيات.

وسيصل هاتف "ميت 70" في الرابع من ديسمبر/كانون الأول القادم، وهو أول هاتف ذكي من هواوي يستخدم معالجا صُنع بالكامل في الصين، مما يشير أن الشركة يمكنها التغلب على القيود الأميركية.

ومع ذلك ستبقى هواوي مقيدة بتقنية "7 نانومتر" للسنتين القادمتين، في حين تعمل شركة آبل المنافسة على تقنية "2 نانومتر" في شرائحها.

وهدفت هواوي منذ وقت طويل لإنتاج الرقائق والبرمجيات محليا، حيث أعلنت عن أول نظام تشغيل خاص بها عام 2012، لأنها توقعت أن تقوم الشركات مثل غوغل بمنع أنظمة التشغيل عنها يوما ما.

وفي عام 2019، كشفت هواوي عن نظام التشغيل "هارموني أو إس" (Harmony OS) الذي كان يستخدم كثيرا من أكواد أندرويد مفتوحة المصدر، ولكن شركة هواوي تقول إن آخر إصدار من نظامها خالٍ تماما من أي أكواد متعلقة بأندرويد.

ورغم ادعاءات الشركة بتصنيع الرقائق داخليا، فقد انتشرت شائعات الشهر الماضي تشير إلى أن شرائح "تي إس إم سي" (TSMC) وصلت إلى هواوي بطريقة غير قانونية عبر شركة خارجية.

ومن جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة قيودا تجارية على هواوي بعد محاولتها سرقة أسرار تجارية من "تي موبايل" (T-Mobile) وتجاوزها العقوبات على إيران. وفقا لموقع "إنغادجيت".

وقالت هواوي إن نظام التشغيل الجديد لا يزال بحاجة إلى عدة أشهر من العمل للوصول إلى تجربة مستخدم مثالية، وتهدف الشركة الصينية العملاقة إلى تثبيته على جميع الهواتف الذكية المستقبلية.

وستبدأ أسعار طرازات "ميت 70" من 760 دولارا للإصدار مقاس 6.7 بوصات وبسعر أعلى لإصدار "برو"، وقد وعدت هواوي بزيادة الأداء بنسبة 40% ويرجع ذلك جزئيا إلى نظام التشغيل الجديد.