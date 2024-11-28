بالفيديو خرائط غوغل توجه 3 أشخاص نحو حتفهم

لقي 3 رجال في الهند مصرعهم بعد أن توجهت سيارة أجرة كانوا يستقلونها نحو جسر غير مُكتَمَل حددته لهم خرائط غوغل مما أدى إلى سقوطهم من أعلى الجسر. وفقا لموقع "غيزمودو".

وقالت صحيفة "ذا إكونوميك تايمز" (The Economic Times) الهندية، إن الرجال كانوا متجهين من مدينة إلى مدينة أخرى لحضور حفل زفاف، وكانوا يسيرون ليلا وبالتالي لم يعلموا بحالة الجسر. واكتشف السكان المحليون الحادث بعد يوم من وقوعه حيث عثر أحد الأشخاص على سيارة ملقاة تحت هيكل الجسر غير المكتمل.

وصرح مسؤول محلي للصحفيين بأن السيارة كانت تسير باستخدام خرائط غوغل في وقت الحادث، وألقت عائلات الضحايا اللوم على تطبيق الويب الخاص بالشركة الأميركية، وقال أحد الأهالي "كان يجب أن يُغلق الطريق، لكن لم يهتم أحد بذلك ولا ينبغي أن تُظهر خرائط غوغل الجسر على أنه مكتمل".

وقال مُتحدث باسم غوغل لموقع "فيوتشريزم" (Futurism) "نعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا، ونحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات ونقدم كامل دعمنا للتحقيق في القضية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدفع بها تطبيق خرائط غوغل المستخدمين إلى وجهة تؤدي إلى الموت. وعادةً ما تحصل هذه الحوادث في الليل أو في حالات الضباب الكثيف، عندما لا يستطيع السائقون رؤية ما يحدث حولهم بشكل جيد، ويضطرون لاستخدام خرائط غوغل لتوجيههم بشكل صحيح.

وفي العام الماضي قامت عائلة في ولاية كارولينا الشمالية الأميركية برفع دعوى قضائية ضد شركة غوغل، متهمةً إياها بحادثة وفاة رجل من العائلة عام 2022، حيث أفادت التقارير بأن خرائط غوغل وجهته نحو جسر مُنهار منذ سنوات، وزعم محامي العائلة أن غوغل أضلت السائقين عن طريق إيهامهم بأن شيئا منهارا منذ سنوات قد يكون الطريق الأقصر لوجهتهم.

وحصلت حوادث أخرى ولكنها أقل خطورة مما حرّك دعوى قضائية ضد شركة غوغل. وفي عام 2010 رفعت امرأة من كاليفورنيا دعوى قضائية ضد غوغل مُدعية بأن تطبيق الخرائط وجهها لِعبور طريق سريع رباعي المسارات بدون ممرات للمشاة، بعد محاولتها إيجاد طريق سريع للمشي إلى منزلها.

ونتيجة ذلك صدمتها سيارة ونُقلت إثرها إلى المشفى. وكما في الحوادث السابقة، كانت المرأة تسير في الليل وقالت إنها آمنت بأن خرائط غوغل سوف توجهها بأمان إلى ممر للمشاة.